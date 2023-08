Wacken: Abgewiesene bekommen Vorkaufsrecht für 2024

Mit Traktoren werden Fahrzeuge vom verschlammten Campinggelände des Wacken Open Air gezogen. © Axel Heimken/dpa

Nach dem Einlassstopp für Tausende beim Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken bekommen abgewiesene Kartenbesitzer ein Vorkaufsrecht auf die Tickets für das kommende Wacken Open Air (W:O:A). Das gelte zusätzlich zu der Rückerstattung des Ticketpreises von 299 Euro pro Person, teilten die Veranstalter am Sonntag mit. In der Nacht zu Sonntag war die 32.

Wacken - Auflage des Festivals zu Ende gegangen. Auf neun Bühnen gab es mehr als 200 Konzerte - unter anderem von Metal-Größen wie Iron Maiden, Helloween und Doro Pesch.

Erstmals in der Geschichte des W:O:A hatten die Veranstalter am Mittwoch wegen der schlammigen Platzverhältnisse aus Sicherheitsgründen einen Einlassstopp verhängt. Statt der erwarteten 85.000 Besucherinnen und Besucher konnten deshalb nur 61.000 Metalfans auf das Gelände.

Wegen der geringeren Besucherzahl entgehen den Festival-Machern nach eigenen Angaben Einnahmen in Höhe von mehreren Millionen Euro. „Es ist ein Drittel unserer Einnahmen“, sagte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen. Das sei mathematisch nicht so schwer auszurechnen. „23 500 mal 299, und dann kommst Du da irgendwo ziemlich dicht ran.“ Jensens Rechnung zufolge fehlen Einnahmen in Höhe von mehr als sieben Millionen Euro.

Für das Festival im kommenden Jahr (31. Juli bis 3. August 2024) sind bereits die Scorpions angekündigt. Die deutsche Rockband spielte bereits 2012 in Wacken und ist 2024 einer der Headliner. Mit dabei sein sollen dann unter anderem auch Amon Amarth, In Extremo, Blind Guardian und Knorkator. Der Vorverkauf für das W:O:A 2024 startet am Sonntagabend um 20 Uhr. dpa