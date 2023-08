Wacken: Tausende Metalfans strömen zu Hauptbühnen

Metal-Fans freuen sich nach der Öffnung der Tore vor einer Bühne auf dem inneren Festivalgelände. © Christian Charisius/dpa

Mit deutlicher Verspätung haben sich am Mittwoch die Tore zum sogenannten Infield des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken geöffnet. Unter Jubelrufen und „Wackeeeen“-Schreien strömten um 18.10 Uhr Tausende Metalheads in den schlammigen Bereich vor den beiden Hauptbühnen des Open Air. „Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie froh wir sind, Euch so zahlreich zu sehen“, sagte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen auf einer der Bühnen.

Wacken - Wegen des arg verschlammten Festivalgeländes hatten die Veranstalter am Mittwoch keine weiteren Besucher mehr auf das Gelände gelassen. Die Polizei schätzte die Besucherzahl auf rund 50.000. Die Veranstalter hatten im Vorfeld von 85.000 verkauften Tickets gesprochen. Wer nicht rein durfte, sollte das Geld zurückerhalten.

„Als allererstes möchten wir uns absolut bei denen bedanken, die wir wegschicken mussten“, sagte Jensen. Allen Fans vor Ort müsse klar sein: „Alle, die zu Hause bleiben mussten, die ermöglichen hier die Party.“ Denen gebühre Respekt. „Lasst uns zusammen feiern, auch wenn es hart ist.“ dpa