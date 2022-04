Wahl-O-Mat auf Tour durch Schleswig-Holstein

Teilen

Die Spitzenkanditen für die Landtagswahl: Daniel Günther (CDU, l), und Thomas Losse-Müller (SPD, r). © Marcus Brandt/dpa

Von Montag an können Schleswig-Holsteiner den Wahl-O-Mat als Orientierungshilfe über die Wahlprogramme der Parteien zur Landtagswahl auch auf Marktplätzen, in Schulen und Einkaufszentren nutzen. „Mit dem Wahl-O-Mat zum Aufkleben machen wir niedrigschwellig auf die Landtagswahl am 8. Mai aufmerksam“, sagte der Landesbeauftragte für politische Bildung, Christian Meyer-Heidemann, am Mittwoch.

Kiel - Anders als das bereits nutzbare Online-Tool funktioniert der Wahl-O-Mat zum Aufkleben mit Klebepunkten.

Das Team will vom 11. April bis 6. Mai in 18 Orten präsent sein. Ziel sei es, mit Bürgerinnen und Bürgern über aktuelle Themen der Landespolitik und über die am 8. Mai zur Wahl stehenden Parteien ins Gespräch kommen, sagte Heidemann. Erste Etappen sind am Montag Eckernförde, am Dienstag Lübeck und am Mittwoch Husum. In der Regel laufen die Termine von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Termine in Schulen sind nicht öffentlich.

Das Frage-und-Antwort-Tool soll zeigen, welche Partei den eigenen politischen Positionen am nächsten steht. Alle 16 Parteien, die zur Landtagswahl zugelassen sind, haben dazu 38 Thesen beantwortet. Nutzer können ihre eigenen Antworten auf diese Thesen anschließend mit denen der Parteien abgleichen. Anschließend wird errechnet, wie hoch die Übereinstimmungen mit den jeweiligen Parteien sind. Beim Wahl-O-Mat vor Ort werden die durch ein Lochkartensystem ausgelesen, um das Ergebnis zu bestimmen. Am Ende zeigt sich der Grad der Übereinstimmung eigener Ansichten mit den Wahlprogrammen der Parteien. dpa