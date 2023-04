Warnstreik bei den Verkehrsbetrieben Kreis Plön am Mittwoch

Eine Flagge von Verdi weht bei einem Warnstreik vor einem Hochhaus. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch in mehreren Bundesländern zu einem Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. In Schleswig-Holstein sind die Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) betroffen. Dort werden die Betriebshöfe in Bornhöved, Preetz, Schönberg, Lütjenburg und Plön mit Beginn der ersten Schicht ganztägig bestreikt. Verdi-Sprecher Frank Schischefsky geht davon aus, dass alle Buslinien der VKP beeinträchtigt sind.

Kiel - Auch das Verkehrsunternehmen selbst teilte am Montag mit, dass am Mittwoch keine VKP-Busse verkehren, auch die Schülerbeförderung sei betroffen. Busse von Auftragnehmern und Anruf-Linien sollen aber fahren.

Hintergrund des Warnstreiks sind die laufenden Verhandlungen um den Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV), der für rund 5000 Beschäftigte in 40 Betrieben bundesweit gilt. Für sie fordert Verdi eine Lohnerhöhung um 550 Euro, Auszubildende sollen 250 Euro mehr bekommen. Die Arbeitgeber bieten eine Sonderzahlung von 1080 Euro und zwölf monatliche Einmalzahlungen von 160 Euro sowie eine Lohnerhöhung um 150 Euro und 4,8 Prozent im kommenden Jahr an. Die Verhandlungen werden am 28. April in Fulda fortgesetzt. dpa