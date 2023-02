Warnstreiks im öffentlichen Dienst: Verdi zufrieden

Verdi-Fahnen während einer Demonstration. © Ole Spata/dpa/Symbolbild

Die Gewerkschaft Verdi ist mit dem Auftakt der Protestaktionen im Zusammenhang mit den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst zufrieden. An den ersten größeren Warnstreiks in Schleswig-Holstein hätten sich am Dienstag landesweit rund 1000 Beschäftigte beteiligt, sagte der Pressesprecher des Verdi-Landesverbands Nord, Frank Schischefsky.

Lübeck/Kiel - In Lübeck beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben rund 350 Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Senioreneinrichtungen und der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung an dem Warnstreik. Im Raum Kiel waren am Dienstag die Stadtwerke und das Städtische Krankenhaus Schwerpunkt des Warnstreiks. Einem Verdi-Sprecher zufolge zogen 350 bis 400 Mitarbeiter der Stadtwerke zu der Klinik, um den dort unter anderem in Notdiensten arbeitenden Mitarbeitern den Rücken zu stärken.

Vor der zweiten Verhandlungsrunde am 22. und 23. Februar fordert die Gewerkschaft für die rund 85.000 Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Schleswig-Holstein 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die öffentlichen Arbeitgeber lehnen diese Forderung als zu hoch ab. „Wir wollen gerne ein Gesamtpaket erreichen, das sich die Kommunen leisten können und den Beschäftigten hilft“, sagte der Geschäftsführer des kommunalen Arbeitgeberverbandes Schleswig-Holstein, Jan Jacobsen.

Am Mittwoch und Donnerstag sollen die Warnstreiks mit Aktionen unter anderem in Kiel und im Kreis Schleswig-Flensburg fortgesetzt werden. dpa