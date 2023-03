Wechsel an der Spitze des Tourismusverbandes

Hans-Jürgen Lütje, Bürgermeister von Büsum, schaut in die Kamera. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Büsums Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje übernimmt zum Monatswechsel den Vorsitz des Tourismusverbandes Schleswig-Holstein. Wie der Verband am Freitag mitteilte, löst Lütje die seit drei Jahren amtierende Stephanie Ladwig ab, deren Amtszeit als Landrätin des Kreises Plön am Freitag zu Ende gegangen ist. Lütje habe erfolgreich die Entwicklung Büsums zu einer modernen Tourismusdestination initiiert und sei somit bestens geeignet, den Vorsitz zu übernehmen, gab der Tourismusverband an.

Kiel - Lütje sprach sich dafür aus, die Qualität im Tourismus weiter zu verbessern und die Kapazitäten im Binnenland auszubauen. dpa