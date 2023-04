Wechsel nach Leipzig: Semper verlässt Flensburg im Sommer

Teilen

Kiels Sander Sagosen (r) und Flensburgs Franz Semper kämpfen um den Ball. © Federico Gambarini/dpa/Archivbild

Rückraumspieler Franz Semper wechselt im Sommer vom Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt zum Liga-Konkurrenten SC DHfK Leipzig. Das gaben beide Clubs am Mittwoch bekannt. Der 25 Jahre alte Linkshänder, der bei den Leipzigern ausgebildet wurde und zwischen 2013 und 2020 für den SC spielte, erhält bei den Sachsen einen Dreijahresvertrag. Sein Vertrag in Flensburg wäre noch ein Jahr gelaufen.

Flensburg - Semper war zur Saison 2020/21 zum Nordclub gewechselt, erzielte in 67 Einsätzen für den Verein 138 Treffer. In der Vergangenheit litt Semper mehrfach an Kreuzband-Verletzungen. „Franz hatte in seiner Zeit bei der SG mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Trotzdem hat er alles für die Mannschaft gegeben und sich für den Verein eingesetzt“, wurde SG-Geschäftsführer Holger Glandorf in der SG-Mitteilung zitiert. dpa