Wegen Glatteis wird Auto von drei Fahrzeugen gerammt

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Den Besitzer eines am Bahnhof Waren (Müritz) geparkten Autos hat am Donnerstag eine unschöne Überraschung erwartet: Drei Autos waren am Morgen innerhalb einer Stunde wegen Glatteis in einer Kurve der Bahnhofsstraße abgekommen und hatten dabei sein geparkte Auto gerammt, wie die Polizei Neubrandenburg am Freitag mitteilte. Dabei wurde das Auto sowohl in der Mitte, als auch im Frontbereich und am Heck beschädigt.

Waren - Es sei ein Schaden von etwa 6000 Euro entstanden. Alle drei Fahrer meldeten die Unfälle bei der Polizei, sodass der Besitzer nun mit Schadenersatz rechnen könne, hieß es weiter. Um die Straßenglätte in dem betroffenen Kurvenbereich zu minimieren, hat die Polizei Waren den Stadtbauhof informiert. dpa