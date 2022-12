Weihnachtszeit für die Polizei vergleichsweise geruhsam

Die Polizeidirektion Kiel meldet über die Feiertage ein vergleichsweise niedriges Einsatzaufkommen. Zwischen dem 24. und dem Morgen des 26. Dezember habe es 270 Einsätze gegeben, davon 185 in Kiel und 85 im Kreis Plön, teilte die Polizeidirektion Kiel am Montag mit. Die Diskothek in Schwentinental sei hierbei ein Schwerpunkt gewesen.

Kiel - 19 Anzeigen wegen unerlaubtem Drogenbesitz wurden in dem Club in den letzten Tagen aufgenommen. „Die Security-Mitarbeiter hatten auf diese Delikte ein besonderes Augenmerk gelegt und stets die Polizei informiert“, hieß es. Doch es blieb nicht nur bei Betäubungsmittel-Verstößen. In zwei Fällen wurde eine Ermittlung wegen Körperverletzung und in einem Fall wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet - es handelte sich demnach um ein verbotenes Messer.

Darüber hinaus mussten die Beamtinnen und Beamten der Bilanz nach vor allem wegen Ruhestörungen und Alkohol ausrücken: „26-mal informierten Anwohner die Polizei über zu laute Nachbarn beziehungsweise zu laute Musik aus Gaststätten“, in 14 Fällen musste die Polizei einen Streit schlichten und sich um neun hilflose - meist alkoholisierte - Personen kümmern. Doch nicht immer gingen die Auseinandersetzungen glimpflich aus: Neun Körperverletzungen, vier im häuslichen Umfeld, zählte die Direktion in Kiel insgesamt.

Auch eine Polizistin wurde den Angaben nach in der Landeshauptstadt in der Nacht auf den 25. Dezember an der Hand verletzt, nachdem sie mit einer Kollegin versucht hatte, einen Streit zu schlichten. Bei der Festnahme des 32-jährigen Angreifers wurden die Beamtinnen dann von Umstehenden bedrängt. Die Leitstelle schickte daraufhin Verstärkung, der Tatverdächtige kam in Gewahrsam, gegen ihn wird ermittelt. dpa