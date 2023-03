Weißer Start in die neue Woche in Norddeutschland

Ein Fußgänger geht am Abend bei Schneefall über eine Straße. © Daniel Bockwoldt/dpa

Der Start in die neue Woche ist in Hamburg und Schleswig-Holstein schneeweiß und winterlich - Schulkinder in Hamburg können den Ferienstart also mit einem Schneemann beginnen. Bei maximal fünf Grad soll es am Montag auch tagsüber vereinzelt schneien, teilte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mit.

Hamburg/Kiel - In der Nacht zum Dienstag wird es dann stürmisch, an der Ostseeküste werden schwere Sturmböen erwartet. Im Laufe des Tages nimmt der Wind dann wieder ab, es kann erneut zu Schneeschauern kommen. Die Temperaturen steigen auf drei bis fünf Grad. dpa