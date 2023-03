Weiter weniger Menschen im Norden in Krankenhäusern

Teilen

Krankenbetten stehen in einem Gang in einem Krankenhaus. © Lukas Barth/dpa/Symbolbild

2022 haben sich im erneut weniger Menschen in Krankenhäusern in Schleswig-Holstein behandeln lassen. Nach einer Auswertung der AOK NordWest ging die Zahl somatischer Erkrankungen unter den Versicherten der Kasse im Vorjahresvergleich um 4,6 Prozent auf 139.622 Fälle zurück. Gegenüber 2019, vor der Corona-Pandemie, betrug das Minus 16 Prozent, wie die AOK NordWest am Montag berichtete.

Kiel - Auch bei psychiatrischen Krankenhausaufenthalten gab es einen Rückgang um sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 11.114 Fälle. Gegenüber 2019 betrug das Minus 14,2 Prozent.

„Die Einbrüche bei Notfallbehandlungen aufgrund eines Schlaganfalls oder Herzinfarkts geben Anlass zur Sorge“, sagte der Vorstandsvorsitzende Tom Ackermann. Im Zeitraum von Januar bis Oktober 2022 gab es bei Herzinfarkten gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 einen Rückgang um fünf Prozent. Bei Schlaganfall-Behandlungen lag das Minus bei 18 Prozent. „Es gilt weiterhin der Appell, bei Notfällen unbedingt und ohne Zögern den Rettungsdienst zu alarmieren.“ dpa