Weltrekordpolonäse im Watt von Brautpaar angeführt

Teilen

Frisch getraut und schon im Dreck: Angeführt von einem Brautpaar ist bei der traditionellen Wattolümpiade in Brunsbüttel am Samstag ein Watt-Polonäse-Weltrekord aufgestellt worden. 206 Teilnehmer marschierten nach Angaben des Rekordinstituts für Deutschland vor den Augen von mehreren Tausend Zuschauern hintereinander weg im Schlick und bildeten ein Herz.

Brunsbüttel - 150 Teilnehmer wären für den Rekord nötig gewesen.

Am Nachmittag ging es in sportlichen Wettkämpfen um küstennahe Disziplinen wie Wattfußball, Watthandball oder Schlickschlittenrennen. Die Teilnehmer sauten sich bei ihren sportlichen Bemühungen vor dem Deich zum Vergnügen der Zuschauer bis zur Unkenntlichkeit ein und sammeln dabei Geld zur Unterstützung von Menschen an der Westküste, die von Krebs betroffen sind.

Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) lobte als Schirmherrin in einem Grußwort den „schmutzigen Sport für eine saubere Sache“. „Allen, die die Wattolümpiade ausnahmslos ehrenamtlich auf die Beine stellen, sage ich von Herzen ein großes Dankeschön.“ Es sei eine ganz tolle Sache, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer diese einzigartigen olümpischen Spiele erleben können und gleichzeitig mit ihrem Eintritt dazu beitragen, dass die Strukturen für an Krebs Erkrankte in der Region verbessert werden. dpa