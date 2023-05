Weniger Klageeingänge bei den Sozialgerichten im Norden

Teilen

Die Zahl der eingegangenen Klagen bei den Sozialgerichten in Schleswig-Holstein ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr erneut gesunken. Dies sei auch mit den nachwirkenden Sonderregeln zu Corona zu erklären, teilten die Gerichte am Dienstag in Schleswig mit. Insgesamt seien im vergangenen Jahr 7212 Klagen und 808 Eilverfahren eingegangen.

Schleswig - Im Jahr zuvor waren es rund 11.000 Eingänge. Für dieses Jahr wird wieder mit einem Anstieg der Zahlen gerechnet. Nach wie vor sind den Angaben zufolge die meisten Eingänge im Bereich des Krankenversicherungsrechts zu verzeichnen.

Die Dauer der Verfahren liegt an den Sozialgerichten Kiel, Lübeck, Itzehoe und Schleswig durchschnittlich bei 23,5 Monaten und am Landessozialgericht bei 25,3 Monaten. Von den anhängigen Verfahren sind an den Sozialgerichten 32,46 Prozent älter als zwei Jahre, am Landessozialgericht sind es 33,55 Prozent der Verfahren. dpa