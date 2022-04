Werder-Coach Werner: Holstein Kiel ist wie eine Ex-Freundin

Teilen

Bremens Trainer Ole Werner. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Ex-Trainer Ole Werner blickt zufrieden auf seine Zeit beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel zurück. „Wir waren erfolgreich, haben viel von dem rausgeholt, was drin war. Insofern überwiegen die positiven Momente“, sagte Werner in einem Interview mit den „Kieler Nachrichten“ (Freitag). Er glaube, dass er sein Bestmögliches für den Verein gegeben habe.

Kiel - Der Trainer von Werder Bremen bekräftigte vor dem Duell mit seinem ehemaligen Verein am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) aber auch: „Heute blicke ich auf Kiel ein bisschen wie auf eine Ex-Freundin, der man nur das Beste auf der Welt wünscht. Man weiß, es ist vorbei und es war insgesamt eine gute Zeit – auch wenn das Ende nicht so war, wie ich mir das gewünscht habe.“

Nach dem Scheitern in der Relegation nach dem Ende der Spielzeit 2020/21 gegen den 1. FC Köln und dem Fehlstart in die aktuelle Serie hatte Werner die „Störche“ im September vergangenen Jahres verlassen und zwei Monate später an der Weser angeheuert. Aus heutiger Sicht sei der Abgang aus Kiel zu spät erfolgt, sagte Werner: „Im Endeffekt hätte ich schon im Sommer auf mein Gefühl hören müssen.“ dpa