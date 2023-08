Wetterfeste Camper in Schleswig-Holstein: Kaum Abreisen

Die Sonne scheint nach einem Regenschauer auf die Wohnwagen auf dem Campingplatz. © Frank Molter/dpa

Das Wetter in Schleswig-Holstein erinnert derzeit mehr an Herbst als an Hochsommer. Doch die Campingtouristen in Schleswig-Holstein stört das wenig. „Es gibt kaum vorzeitige Abreisen“, sagt der Vorsitzende des Verbandes der Campingwirtschaft.

Wittenborn - Campingtouristen in Schleswig-Holstein scheint das regnerische Wetter der vergangenen Wochen wenig auszumachen. Nur wenige Gäste hätten bislang ihren Aufenthalt vorzeitig abgebrochen, sagte Landesvorsitzende des Verbands der Campingwirtschaft in Deutschland, Gert Petzold. „Von einer Fluchtbewegung kann keine Rede sein“, sagte er.

Viele Campingplätze böten inzwischen mehr als nur eine Stellfläche für Zelt oder Wohnwagen, betonte Petzold. „Die Plätze bieten auch Restaurants und zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung“, sagte er. Das werde vor allem von Familien mit Kindern gerne angenommen.

In Schleswig-Holstein gibt es nach Angaben Petzolds knapp 300 Campingplätze mit insgesamt mehr als 60.000 Stellplätzen. Trotz leichter Rückgänge gegenüber den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 seien die Plätze auch in diesem Jahr gut gebucht, sagte er.

Viele Gäste kommen heute mit Wohnmobilen oder Wohnwagengespannen. „Doch viele übernachten auch nach wie vor im Zelt“, sagte Petzold. „Gerade Familien haben als neuen Trend offensichtlich Campingurlaub mit dem Fahrrad für sich entdeckt“, sagte er. dpa