Windjammerparade mit „Alexander von Humboldt II“

Das Feld der 420er segelt unter Spinnaker auf den Kieler Förde. © Sascha Klahn/dpa

Maritimer Höhepunkt der Kieler Woche: Zur Windjammerparade werden rund 60 Traditionssegler erwartet. Das Schauspiel auf der Förde führt die Bark „Alexander von Humboldt II“ an. Auch der Dreimastschoner „Capitán Miranda“ aus Uruguay ist dabei

Kiel - Sie gilt als der maritime Höhepunkt der Kieler Woche: An der Windjammerparade am Samstag (11.00 Uhr) auf der Innenförde nehmen nach Angaben der Stadt rund 60 Traditionssegler teil. Hinzu kommen etwa eben so viele Motor- und Dampfschiffe. Angeführt wird die Parade von der deutschen Bark „Alexander von Humboldt II“. Dazu werden Tausende Zuschauer erwartet, die die Parade an Land und von Booten und Schiffen aus verfolgen.

Neben der „Alexander von Humboldt II“ nehmen auch der uruguayische Dreimastschoner „Capitán Miranda“, die „Roald Amundsen“, die „Thor Heyerdahl“, die „Gulden Leeuw“ und die „Santa Barbara Anna“ teil. Gegen 13.00 Uhr soll das Teilnehmerfeld die gedachte Ziellinie zwischen dem Olympiazentrum Kiel-Schilksee und Laboe passieren. Anschließend nehmen die Schiffe eigenen Kurs.

Bis Sonntag erwartet Kiel mehrere Millionen Gäste aus aller Welt zu dem größten Sommerfest im Norden Europas, das auch ein Segelsportgroßereignis ist. dpa