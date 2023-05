Windsurf-Weltmeister Sebastian Kördel holt EM-Silber

Sebastian Kördel (Radolfzell), Anwärter auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in der Disziplin IQ Foil, hat nach seinem WM-Titel 2022 nun Silber bei der EM 2023 in Griechenland gewonnen. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Sebastian Kördel bleibt auf Olympia-Kurs Marseille 2024 ein starker Medaillenkandidat der neu-olympischen Windsurfdisziplin iQFoil. Im griechischen Revier vor Patras gewann der Top-Akteur vom Norddeutschen Regatta Verein EM-Silber hinter dem neuen italienischen Europameister Nicolò Renna und vor dem Niederländer Kiran Badloe.

Patras/Griechenland – Kördel war als souveräner Sieger der Hauptrunde direkt ins Finale der besten drei EM-Akteure eingezogen. Im dramatischen Kampf mit Badloe und Renna wurde zunächst der niederländische Olympiasieger nach Frühstart disqualifiziert. Im anschließenden Duell von Kördel mit Renna erwischte der Italiener den schnelleren Start und baute seine Führung auf dem ersten Kursabschnitt aus. In stürmischen Winden konnte der 32-jährige deutsche Surfriese Kördel zwischenzeitlich zwar noch einmal auf-, den Rivalen aber nicht mehr einholen.

Nach WM-Gold 2022 bestätigte „Basti“ Kördel mit EM-Silber zum Auftakt der vorolympischen Saison seinen Status als Hoffnungsträger der Segel-Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele 2024. Kördels britischer Coach Dom Tidey bestätigte am Ende der sechstägigen EM-Serie: „Unser Hauptziel war es, im gelben Trikot in den Finaltag zu starten. Das ist in herausragender Weise gelungen. Sebastian ist ein großartiger Allround-Surfer und wir sind für Olympia auf gutem Kurs.“

Beste DSV-Akteurin bei den IQFoilerinnen, wo junge Talente aus dem German Sailing Team intensiv am Aufstieg in die Weltspitze arbeiten, war Theresa Marie Steinlein vom Norddeutschen Regatta Verein auf Platz 22 im Feld von 89 Starterinnen aus 35 Nationen. dpa