Wolfgang Bahro und Nadine Menz bei Karl-May-Spielen

Nadine Menz, Schauspielerin. © Tobias Hase/dpa/Archivbild

Bei Freunden der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg steigt im Winter die Spannung, wer im Sommer als Bösewicht oder Held zum Publikumsliebling werden kann. Die Namen werden Stück für Stück veröffentlicht. Diesmal sind beide aus Fernsehserien bekannt.

Bad Segeberg - Schauspieler Wolfgang Bahro („Gute Zeiten - Schlechte Zeiten, GZSZ“) und Nadine Menz („Verbotene Liebe“) kommen als Gaststars zu den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Der 62 Jahre alte Bahro übernimmt die Rolle des Schurken Santer im Stück „Winnetou I - Blutsbrüder“, das am 24. Juni in der Kalkbergarena Premiere hat, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Die 32-Jährige Menz wird die Schwester des Apachenhäuptlings Winnetou, Nscho-tschi, verkörpern.

Bahro begleitet die Zuschauer der RTL-Soap „GZSZ“ seit 30 Jahren in der Rolle des durchtriebenen Rechtsanwalts Jo Gerner. Aber auch in verschiedenen Fernsehserien und -filmen sowie als Theaterschauspieler war der gebürtige Berliner immer wieder zu sehen. Menz stammt aus Bonn und war unter anderem in der Serie „Unter uns“ und neben Bahro drei Jahre lang in „GZSZ“ als Ayla Höfer zu sehen.

In 72 Vorstellungen bis zum 3. September geht es in der Kalkbergarena um das erste Treffen von Old Shatterhand und Winnetou, um Intrigen, Hass und am Ende natürlich um die Blutsbrüderschaft der beiden Helden. Als Winnetou steht erneut Alexander Klaws auf der Freilichtbühne. Der Westmann Sam Hawkens wird von Volker Zack verkörpert, Bösewicht „Rattler“ spielt Dustin Semmelrogge. Die Regie führt Nicolas König, der viele Jahre verschiedenen Rollen bei den Karl-May-Spielen übernommen hatte. Im vergangenen Jahr gab es für „Der Ölprinz“ mit fast 407.000 Zuschauer einen Zuschauerrekord. dpa