Zähe Tarifverhandlungen im Nord-Einzelhandel

Die Tarifverhandlungen für den Einzelhandel in Schleswig-Holstein haben am Dienstag in Rendsburg noch zu keinem Ergebnis geführt. Die vierte Runde war bis zum Nachmittag angesetzt. Weder die Gewerkschaft Verdi noch der Handelsverband Nord äußerten sich zunächst zum Verlauf.

Rendsburg - Die jüngsten Angebote der Arbeitgeber hatte die Gewerkschaft Verdi in der dritten Verhandlungsrunde vor zwei Wochen abgelehnt, weil sie für die Beschäftigten weiter einen deutlichen Reallohnverlust bedeuten würden, wie es hieß.

Der Handelsverband Nord warf der Gewerkschaft eine Blockadehaltung vor. Selbst ein angebotenes Gehaltsplus von mehr als 8,5 Prozent und Inflationsausgleichsprämien hätten nicht ausgereicht, um in ernsthafte Gespräche einzusteigen, hatte die Verhandlungsführung der Arbeitgeber moniert. Nach deren Darstellung liefen die vor 14 Tagen eingebrachten Verdi-Forderungen im Schnitt auf Erhöhungen von weit über 15 Prozent hinaus. dpa