Zahl der Ermittlungsverfahren im Norden gestiegen

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Ermittlungsverfahren bei den Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Insgesamt seien bei den Staatsanwaltschaften 319.353 Ermittlungsverfahren registriert worden, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Georg-Friedrich Güntge am Dienstag bei der Vorstellung des Jahresberichts der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig.

Schleswig - Dies sei eine Zunahme um fast 40.000 Verfahren oder knapp 14 Prozent gegenüber dem Corona-Jahr 2021. Die Gesamtzahl der Ermittlungsverfahren bewegt sich demnach auf dem höchsten Niveau seit mehr als zehn Jahren.

Die enorme Arbeitsbelastung der Staatsanwaltschaften wird den Angaben zufolge zusätzlich gesteigert durch die in vielen Bereichen erforderliche Auswertung riesiger Datenmengen. Hinzu kommt die in allen Bereichen zunehmende Vielschichtigkeit der Sachverhalte angesichts des Tatmittels „Internet“ sowie der oftmals bundesweit oder gar international agierenden Täter und Tätergruppen. dpa