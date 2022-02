Zahlreiche Schäden durch Orkantief „Zeynep“ im Norden

Ein Fußgängerübergang wird während des Orkantiefs „Zeynep“ von Wellen umspült. © Daniel Reinhardt/dpa

Das Sturmtief „Zeynep“ ist in der Nacht mit heftigen Orkanböen über den Norden gefegt und hat dabei zahlreiche Schäden verursacht. Zusätzlich erlebte die Nordseeküste eine schwere Sturmflut, Hamburg erstmals seit 2013 sogar eine sehr schwere Sturmflut.

Hamburg/Kiel - Das Orkantief „Zeynep“ hat bei seinem Weg über Hamburg und Schleswig-Holstein zahlreiche Schäden verursacht, aber keine Schwerverletzten oder gar Tote gefordert. Zum Sturm mit Böen jenseits von 140 Stundenkilometern kam an der Nordseeküste eine schwere Sturmflut hinzu. Hamburg erlebte erstmals seit 2013 wieder eine sehr schwere Sturmflut mit mehr als 3,5 Metern über dem mittleren Hochwasser.

Nach Angaben das Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie erreichte die Elbe am Pegel St. Pauli gegen 5.30 Uhr 3,75 Meter über dem mittleren Hochwasser. Dadurch wurden nicht wie üblich nur der Fischmarkt, sondern auch die Große Elbstraße sowie Teile der Hafencity überflutet.

In der ebenfalls unter Wasser stehenden Speicherstadt musste die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen zwei Männer retten, die mit ihrem Auto eingeschlossen waren. Sie seien stark unterkühlt gewesen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Für den frühen Abend warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor einer weiteren Sturmflut mit etwa zwei Metern über dem mittleren Hochwasser.

An der schleswig-holsteinischen Nordseeküste lief das Wasser früher in der Nacht und weniger hoch auf. In Dagebüll (Kreis Nordfriesland) und Büsum (Kreis Dithmarschen) gab es mit 2,92 und 2,86 Metern über dem mittleren Hochwasser jeweils eine schwere Sturmflut. Die nordfriesischen Halligen erlebten Landunter mit schwerer Brandung.

Hooges Bürgermeisterin Katja Just berichtete von einer unruhigen Nacht. „Es war sehr beeindruckend, weil sehr viel Kraft im Wasser war. Es war eine richtige Brandung.“ Die vergleichsweise hohe Ockenswarft, auf der sie wohnt, sei etwa zur Hälfte im Wasser gewesen. Ab einem Pegelstand von 7,38 Metern laufe die Hallig voll, das Hochwasser habe 9,04 Meter erreicht.

Im Laufe des Abends hatte der Deutsche Wetterdienst in Kiel, Hamburg, auf Sylt und auf Helgoland Windstärken zwischen neun und elf gemessen, in Büsum wurde eine Orkanböe mit 143,3 Kilometer pro Stunde festgestellt. In Hamburg lagen die Windgeschwindigkeiten nach DWD-Angaben um 100 Kilometer pro Stunde.

Entsprechend meldeten die Feuerwehren und Polizei im Norden Tausende Einsätze. Die Regionalleitstelle West in Elmshorn hatte am Freitagabend getwittert, das Telefon klingele alle zwei Minuten. Nach NDR-Angaben zählten die Leitstellen allein in Schleswig-Holstein mehr als 2800 Einsätze.

Die Hamburger Feuerwehr berichtete am Morgen von 654 Sturm-Einsätzen. Im Verlauf des Tages habe es dann bis 18.00 Uhr weitere 823 Sturmeinsätze gegeben - also insgesamt seit Freitagabend 1475, teilte die Feuerwehr am Samstagabend mit. Hauptsächlich habe es sich um umgestürzte Bäume oder Äste, Bauzäune oder heruntergefallene Dachziegel gehandelt. Im ganzen Norden blieb es zumeist bei Sachschäden, umgestürzten Bäumen, umherfliegenden Gegenständen und beschädigten Gebäuden. Erst in der Nacht zu Donnerstag hatte Sturmtief „Ylenia“ zu Hunderten Einsätzen von Feuerwehren und Rettungsdiensten geführt.

Am AKN-Bahnhof Meeschensee in Norderstedt erfasste ein Triebwagen nach Feuerwehrangaben einen umgestürzten Baum und sprang im Bahnhofsbereich aus dem Gleis. Verletzt wurde niemand. Ebenfalls in Norderstedt deckte der Sturm das Dach eines Reihenhauses auf einer Fläche von 350 bis 400 Quadratmetern ab.

In Hamburg stürzten bei einem viergeschossigen Wohnhaus im Stadtteil Eilbek am Freitagabend Teile der Fassade ein. Insgesamt seien im Giebelbereich rund 25 Quadratmeter Mauerwerk abgefallen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zuvor hatte im Stadtteil Bahrenfeld ein Kind viel Glück, als ein großer Baum auf den Bahrenfelder Steindamm fiel. Das Kind war mit einem Fahrrad unterwegs und wurde nach Angaben der Feuerwehr nur leicht verletzt. Zwei Autos wurden von dem Baum getroffen.

Generell hatten die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes, der Feuerwehren und der Polizei offensichtlich gewirkt. Weder in Schleswig-Holstein noch in Hamburg wurde bis zum Vormittag von Schwerverletzten oder gar Toten berichtet. Der DWD hatte zuvor die Menschen aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten, sich möglichst nicht draußen aufzuhalten und sich von Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen fernzuhalten.

Erhebliche Einschränkungen gab es im Verkehr. Die Deutsche Bahn und andere Verkehrsdienstleister wie Nordbahn, Metronom und AKN Eisenbahn GmbH hatten bereits am Freitagnachmittag oder am frühen Abend den Zugverkehr im Norden ganz oder teilweise eingestellt. Am Sonnabend lief der Verkehr auf ersten Strecken wieder an. Viele Strecken im Norden blieben aber gesperrt. „Es verkehren keine Fernverkehrszüge nördlich von Dortmund, Hannover und Berlin bis mindestens 18 Uhr“, teilte die Bahn am Samstag mit. Einschränkungen und Ausfälle gab es auch bei der Hamburger U-Bahn und bei den S-Bahnen.

Etliche Schiffsverbindungen zu den Inseln und Halligen fielen aus, wie die Reedereien mitteilten. Am Samstag gab es wieder ein eingeschränktes Angebot, die Linie zu den Halligen verkehrte noch nicht wieder. Auch die Elbfähre von Glückstadt nach Wischhafen hatte ihren Betrieb bis einschließlich Samstag eingestellt. Am Hamburger Flughafen hielten sich die Auswirkungen des Sturms in Grenzen. Es seien nur wenige Flüge gestrichen worden, sagte eine Sprecherin. Am Samstagmorgen fielen mehrere Abflüge aus.

Nach der schweren Sturmflut wurden die Deiche und Schutzbauwerke an Nordsee und Elbe soweit möglich bereits auf Schäden untersucht. Es sehe auf den ersten Blick ganz gut aus, sagte der stellvertretende Direktor des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz, Michael Kruse, am Samstagmorgen zur Situation an den schleswig-holsteinischen Elbdeichen. Zu möglichen Sandverlusten auf den Inseln könne er noch nichts sagen. „Wir nehmen derzeit die Schäden auf.“ dpa