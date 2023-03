Zahlreiche Unfälle durch Glätte im Norden

Ein mit Heizöl beladener Sattelzug liegt auf der Autobahn A1 zwischen den Anschlussstellen Bargteheide und Bad Oldesloe neben der Fahrbahn. © Daniel Bockwoldt/dpa

Überschlagene Autos, Auffahrunfälle und Lkws in Gräben: In Schleswig-Holstein ist es Mittwochfrüh aufgrund von Straßenglätte zu vielen Unfällen gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Flensburg/Neumünster/Ratzeburg - Glätte und Schnee haben am Mittwochmorgen für zahlreiche Unfälle und Verkehrsverzögerungen in Schleswig-Holstein gesorgt. Fahrzeuge rutschten von der Straße, stießen gegen Bäume, überschlugen sich oder prallten gegen andere Wagen, wie die Polizeistationen im Norden mitteilten.

Allein in den nördlichen Landesteilen wurden nach Angaben der Polizeidirektion Flensburg mehr als 20 Unfälle verzeichnet. So verlor eine Autofahrerin in Lütjenholm (Kreis Nordfriesland) die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen einen Baum. Sie wurde leicht verletzt. Ebenfalls leicht verletzte sich ein 59-Jähriger, der in der Südermarsch (Kreis Nordfriesland) mit seinem Auto von der Straße abkam und sich überschlug. Zudem gerieten mehrere Lastwagen ins Rutschen: Auf der A7 bei Sieverstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) landeten in beiden Richtungen Lkws in Gräben und sorgten für Verkehrsbehinderungen.

Ebenfalls auf der A7 - bei Großenaspe (Kreis Segeberg) - verunfallten mehrere Fahrzeuge aufgrund der Glätte. Wie die Polizeidirektion Neumünster mitteilte, prallte in Richtung Flensburg ein Wagen so stark gegen die Leitplanke, dass Fahrer und Beifahrer schwer verletzt wurden. In Richtung Hamburg überschlug sich zudem bereits nachts ein Auto mehrfach und landete in einem Graben neben der Fahrbahn. Hierbei wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Auf der A215 im Kreis Rendsburg-Eckernförde kam es bei der Abfahrt Blumenthal zeitgleich in beiden Richtungen zu Unfällen. Ein Lkw und ein Auto gerieten ins Rutschen und kamen jeweils im Abfahrtsbereich zum Stehen.

Zu einem Auffahrunfall mit insgesamt sieben Fahrzeugen kam es zudem auf der B205 bei Neumünster. Ein Mensch wurde leicht verletzt, der Verkehr musste umgeleitet werden.

Im Süden Schleswig-Holsteins rutschte darüber hinaus auf der A1 nahe Bargteheide (Kreis Stormarn) ein Tanklaster von der Fahrbahn in einen Graben und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer sei unverletzt geblieben, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ratzeburg. Auch hier sei die Straßenglätte als Unfallursache nicht auszuschließen. Für die Bergung des Lasters blieb Richtung Süden zunächst der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Die Polizei rief dazu auf, aufgrund der Glätte weiterhin umsichtig und langsam zu fahren. dpa