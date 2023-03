Zahlreiche Unfälle in Schleswig-Holstein wegen Glätte

Teilen

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Wegen Glätte und Schnee hat es in Schleswig-Holstein am Mittwochmorgen zahlreiche Unfälle gegeben. Insbesondere in den nördlichen Landesteilen wurden mit dem einsetzenden Berufsverkehr eine steigende Anzahl an Unfällen verzeichnet, sagten Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

Flensburg/Kiel/Lübeck - In den Bereichen Flensburg und Kiel sowie Elsmhorn und Lübeck verunfallten mehrere Autos und Lastwagen. Dabei seien glücklicherweise zunächst nur wenige Menschen zu Schaden gekommen. Eine Person verletzte sich leicht, als sie bei Selk (Kreis Schleswig-Flensburg) mit ihrem Auto von der Straße abkam. Ebenfalls verletzte sich eine Person leicht bei einem Unfall im Kreis Plön und auch ein Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt, als er auf der A7 in Richtung Norden zwischen Schuby und Tarp von der Fahrbahn abkam und in den Graben fuhr, wie ein Sprecher der Polizei Flensburg sagte. Auf der A7 liefen derzeit Verkehrsmaßnahmen, um die weiteren Unfälle abzusichern. Die Polizei rief dazu auf, umsichtig und den Witterungsverhältnissen entsprechend langsam zu fahren. dpa