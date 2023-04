Zehn Fahrzeuge in Bad Schwartau beschädigt

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Zehn Fahrzeuge sind in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) anscheinend mutwillig beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei von Freitag wurden in drei verschiedenen Straßen geparkte Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Ermittler suchen nach Zeugen der Tat in der Nacht zum Freitag. Die Höhe des Schadens war zunächst unbekannt.