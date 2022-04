Zusammenstoß auf B404: Vater und Kind in Lebensgefahr

Ein Vater und seine kleine Tochter sind bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf der Bundesstraße 404 im Kreis Stormarn lebensgefährlich verletzt worden. Außerdem wurden zwei Frauen schwer verletzt, zwei Autos brannten, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Der 37 Jahre alte Vater sei aus noch ungeklärter Ursache mit dem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten.

Trittau - Sein Auto sei dort seitlich mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt und danach mit einem weiteren Auto.

Zwei Wagen fingen nach dem Zusammenprall sofort Feuer. Einige Insassen konnten sich selbst in Sicherheit bringen, andere wurden von Ersthelfern gerettet. Wegen der Rettung und Bergung wurde die B404 voll gesperrt. Die Sperrung dauerte am Abend noch an.

Der Unfall passierte am Samstagnachmittag zwischen den Abfahrten Trittau Nord und Süd. Der 37-Jährige und seine vierjährige Tochter wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Eine 35-jährige Mitfahrerin aus diesem Wagen sowie eine 49 Jahre alte Autofahrerin wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Vier weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt - sie sind den Angaben zufolge 50, 47, 21 und 13 Jahre alt.

Erst am Donnerstag hatte es auf der B404 in Höhe der Abfahrt Trittau einen schweren Unfall gegeben: Eine 53-jährige Autofahrerin kam auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Die Frau wurde schwer verletzt, von Ersthelfern reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Der 66-jährige Lastwagen-Fahrer wurde leicht verletzt. dpa