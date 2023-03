Zwei Geldautomaten gesprengt: Verfolgungsjagd

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

In Oststeinbek werden in der Nacht zwei Geldautomaten gesprengt. Auf der Autobahn 1 will die Polizei später einen verdächtigen Wagen stoppen. Es kommt zu einer langen Verfolgungsjagd - und am Ende hat die Polizei zumindest vorläufig das Nachsehen.

Oststeinbek/Ahlhorn - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag zwei Geldautomaten in Oststeinbek (Kreis Stormarn) gesprengt. Der oder die Täter waren dafür in ein Einkaufszentrum eingebrochen, wie die Polizei mitteilte. Es wurde Geld erbeutet - die Summe war zunächst unklar. Durch die Sprengung wurden mehrere Geschäfte beschädigt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt. Der Tatort befindet sich an der Grenze zu Hamburg und ist unweit von der Autobahn 1 entfernt.

In derselben Nacht hatte die Polizei nach einer Verfolgungsfahrt über die Autobahn bei Ahlhorn (Landkreis Oldenburg) das Auto von mutmaßlichen Geldautomaten-Sprengern gestoppt. Die Täter konnten ihre Flucht aber zu Fuß fortsetzen, wie ein Sprecher der Polizei Delmenhorst am Montag mitteilte. Nach ihnen wurde mit zahlreichen Polizisten, Drohnen und einem Polizeihubschrauber gefahndet. Ob es sich um die Täter von Oststeinbek handelt, konnte der Beamte nicht sagen. „Die Vermutung liegt nahe, da die Männer mit Sprengstoffanschlägen in Verbindung gebracht werden.“

Polizisten hatten am frühen Montagmorgen zunächst versucht, ein Auto auf der Autobahn 1 bei Ahlhorn zu stoppen. Der Fahrer habe sich der Anweisung, den Wagen anzuhalten aber widersetzt und sei geflüchtet. Die Polizei verfolgte das Auto demnach mit mehreren Wagen. Nach rund einer Stunde fuhr der Fluchtwagen laut Polizei auf der Autobahn 29 in Richtung Osnabrück über ein Nagelbrett und kam zum Stehen.

Im Auto fanden die Beamten Sprengstoff. Dieser sei inzwischen entschärft worden, sagte der Sprecher. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den zwei oder drei Flüchtenden um Automaten-Sprenger handelt. Die Autobahn musste zeitweise komplett gesperrt werden. dpa