Zwei Lastwagen auf A7 zusammengestoßen: Zwei Schwerverletzte

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. © Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Auffahrunfall mit schlimmen Folgen: Ein Lastwagenfahrer regiert auf der A7 nicht schnell genug und kollidiert nördlich von Hamburg mit einem vor ihm fahrenden Transporter. Retter kämpfen um sein Leben.

Quickborn - Bei einem Unfall auf der A7 bei Quickborn (Kreis Pinneberg) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Lastwagen habe am Dienstag auf der mittleren Spur in Richtung Hamburg bremsen müssen, ein nachfolgender Lkw sei aufgefahren und umgekippt, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer des zweiten Transporters sei eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Sein Beifahrer habe schwere Verletzungen erlitten. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Fahrer des ersten Lastwagens blieb unverletzt. Weitere Unfallbeteiligte gebe es nicht. Zunächst hatte es geheißen, auf dem Autobahnabschnitt zwischen Quickborn und Hamburg-Schnelsen-Nord seien drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Die Feuerwehr war mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Auch ein Hubschrauber der Polizei Hamburg flog zur Unfallstelle. dpa