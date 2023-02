Zwei Männer nach Kneipenschlägerei auf Sylt verletzt

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einer Schlägerei vor einer Kneipe in Westerland auf Sylt sind zwei Männer verletzt worden. Sie hätten mit Bierkrügen um sich geschlagen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Krüge seien dabei offenbar zu Bruch gegangen, so dass zwei der insgesamt drei Beteiligten blutende Schnittverletzungen erlitten hätten. Entgegen ersten Vermutungen sei aber bei der Schlägerei am Sonnabend kein Messer zum Einsatz gekommen.

Westerland - Ein 29 Jahre alter Mann wurde mit blutenden Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht. Ein 55 Jahre alter Mann, der Schnittverletzungen an der Hand erlitten hatte, wurde ambulant behandelt. Warum die drei Männer in Streit gerieten, war zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten Medien über den Fall berichtet. dpa