Zwei Menschen und zwei Pferde bei Unfall leicht verletzt

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall in Anderlingen (Landkreis Rotenburg) sind zwei Menschen und zwei Pferde verletzt worden. Ein 25 Jahre alter Autofahrer geriet am Sonntagvormittag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem anderen Fahrzeug samt Anhänger, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann, die 48 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens und die beiden transportierten Pferde zogen sich leichte Verletzungen zu.