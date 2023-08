Zwei Verletzte nach Feuer bei Bad Schwartau

Feuerwehrleute bereiten einen Löschangriff vor. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Sereetz im Kreis Ostholstein ist ein 44 Jahre alter Hausbewohner schwer verletzt worden. Außerdem habe ein 73 Jahre alter Bewohner des Vorderhauses wegen eines mutmaßlichen Herzinfarktes reanimiert werden müssen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Beide Männer seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die 71 Jahre alte Ehefrau des 73-Jährigen habe einen Schock erlitten und sei ambulant behandelt worden.

Sereetz - Das Feuer war nach Polizeiangaben am Montagabend ausgebrochen. Der 44-Jährige habe noch versucht, das Feuer mit Hilfe eines Gartenschlauches zu löschen, sagte eine Polizeisprecherin. Dabei habe er die schweren Brandverletzungen erlitten. Eine ebenfalls im Vorderhaus wohnende dreiköpfige Familie war nach Angaben der Polizei während des Brandes nicht zu Hause.

Der Bungalow in Sereetz nahe Bad Schwartau ist durch das Feuer unbewohnbar geworden. Die genaue Schadenshöhe stand zunächst nicht fest. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung auf. dpa