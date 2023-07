Zwei Weltkriegsbomben in Kiel entschärft

Notfälle

In Kiel sind am Sonntag zwei Weltkriegsbomben entschärft worden. Der Einsatz des Kampfmittelräumdienstes im Werftpark sei „ohne nennenswerte Probleme“ verlaufen, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Die amerikanische 500 Kilogramm-Bombe und eine britische 250 Kilo-Bombe waren bei der Überprüfung von sogenannten Blindgängerhinweispunkten entdeckt worden.

Kiel - Vor der Entschärfung hatten rund 9400 Anwohner ihre Wohnungen verlassen müssen. Auch mehrere Straßen waren gesperrt worden. dpa