Zweite Auflage der Sonnenschutz-Kampagne gestartet

Unter dem Motto „Watch out at the Beach“ ist am Freitag in Grömitz im Kreis Ostholstein die zweite Runde einer Kampagne im Kampf gegen Hautkrebs eröffnet worden. Auf Warntafeln und Flaggen wird Strand-Spaziergängern der UV-Index angezeigt. „Wir bringen den UV-Index an die Strände von Ost- und Nordsee, wo hohe Sonnenbrandgefahr besteht“, sagte Ulrike Helbig vom Berliner Büro der Deutschen Krebshilfe.

Grömitz - Ziel der Aktion sei es, UV-Schutz in sonnenreichen Zeiten so selbstverständlich werden zu lassen wie das Zähneputzen.

Der UV-Index ermöglicht es, die Stärke der ultravioletten Strahlung der Sonne und die daraus resultierenden Gefahren richtig einzuschätzen. Der Index hat elf Stufen von „niedrig“ bis „extrem“, die auf Messwerten des Bundesamtes für Strahlenschutz basieren.

Die von der Deutschen Krebshilfe und der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention (ADP) gemeinsam entwickelte Aktion soll im Laufe der Saison in insgesamt 14 Küstenorten in Schleswig-Holstein etabliert werden. dpa