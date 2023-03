Zwölfjährige Radfahrerin von Auto erfasst

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein zwölf Jahre altes Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall in Lübeck schwer verletzt worden. Die Zwölfjährige sei bei Überqueren der Straße frontal von einem Auto erfasst worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Sie sei auf die Windschutzscheibe geschleudert und dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Nach dem Unfall am Mittwoch wurde das Mädchen in ein Krankenhaus gefahren.

Lübeck - Hinweise, dass der Autofahrer zu schnell gefahren sei, gebe es bislang nicht, sagte die Sprecherin. An der Unfallstelle gilt zurzeit eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde. dpa