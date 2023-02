Wetterexperte ordnet Extrem-Prognosen für Deutschland ein und sieht untrügliches Frühlings-Anzeichen

Von: Jannis Gogolin

Kommt im Februar arktische Kälte und viel Schnee auf Deutschland zu? Wetter-Experte Dominik Jung ordnet die Prognosen ein.

Wiesbaden – Eine Vorhersage von Minus 20 Grad für Anfang Februar, der eigentlich als Hitze-Monat angekündigt wurde, machte vor ein paar Tagen die Runde durch die Medien. Ein sogenannter Polarwirbel sollte das Potenzial besitzen, Deutschland in eine Eislandschaft von klirrender Kälte zu verwandeln. Doch je näher der 1. Februar rückt, desto zurückhaltender werden die Prognosen. Für Meteorologe Dominik Jung sind Extrem-Ankündigungen zu dieser Jahreszeit ein bekanntes Phänomen.

„Von wegen arktische Kälte“: Wetter-Experte räumt mit „Märchen vom gestörten Polarwirbel“ auf

Ein Polarwirbel, der nach seiner Auflösung eine Welle an arktischer Kälte nach Deutschland bringt – für Dominik Jung von qmet.de eine abwegige Hypothese. „Von wegen arktische Kälte“, schreibt der Wetter-Experte. Bereits seit einigen Tagen weist er darauf hin, dass einen so argen Wintereinbruch „kein einziges seriöses Wettermodell berechnet“. Die Konsequenz: Anstelle von arktischer Kälte erwartet uns Anfang Februar ein klassisches Schmuddelwetter. „Das Märchen vom gestörten Polarwirbel wird uns mittlerweile in jedem Winter aufgetischt, passiert ist allerdings in den vergangenen Jahren wenig bis gar nichts“, betont Jung gegenüber wetter.net.

Somit wird nach einem „deutlich zu warmen“ Januar das Wetter erstmal nicht kälter. Der Monatswechsel warte tendenziell eher mit milden Temperaturen auf. Am Dienstag, 31. Januar 2023, soll das trübe Wetter im Vergleich zum Vortag um zwei Grad – auf vier bis neun Grad – wärmer werden. Schneereste schmelzen und immer wieder ziehen vom Norden aufkommende Regenschauer vorbei. Nur im Bergland kann es immer wieder etwas Neuschnee geben, während es an der Ost- und Nordsee stetig stürmt.

Milde Temperaturen und trübes Wetter im Februar – „Flachlandwinter lässt auf sich warten“

Nach dem Prognose-Modell von qmet.de werden die milden Temperaturen und der Niederschlag am Mittwoch, 1. Februar, noch von Wind und Sturm ergänzt. Ab Donnerstag soll sich die Sonne öfter blicken lassen, bis es am Sonntag und Montag wieder um ein paar Grad abkühlen soll. „Der Flachlandwinter lässt auf sich warten“, sagt der Meteorologe und enttäuscht alle Hoffnungen für ein nahes Winterwunder-Revival. Die Chancen stehen äußerst gut, dass der Februar der dritte zu warme Wintermonat wird.

Indessen gibt es eine winzige positive Nachricht. Während dem Monat Januar ein Temperatur-Rekord seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vorhergesagt wurde, ist die Befürchtung nur zum Teil eingetreten. Der erste Monat des Jahres 2023 liegt nach Angaben von Jung unter den Top Fünf anstelle an der Spitze. Nach der Meinung des Wetter-Experten von qmet.de ist das trotzdem ein untrügliches Anzeichen für einen zu warmen Frühling in Europa.