Vorsicht beim Baden! Ralf Moeller mit eindringlicher Warnung: „Die rufen nicht immer“

Von: Anna Lorenz

Der Schauspieler Ralf Moeller, einstiger Bademeister und „Gladiator“-Star, warnt eindringlich vor den Gefahren beim Baden. (Archivbild) © picture alliance / Ursula Düren/dpa | Ursula Düren

Ralf Moeller, Star im Hollywoodfilm „Gladiator“, warnt vor den Gefahren beim Baden. Aus seiner Zeit als Schwimmmeister weiß er: Unfälle ereignen sich nicht immer „wie wir es von Filmen kennen“.

München – Das Wetter macht, was es will. Von Regenguss zu Hitzewelle treibt es an sonnigen Tagen nicht wenige an die Seen oder in die Freibäder der Republik. Doch wer in das kühle Nass steigt, ohne ordentlich schwimmen zu können, geht ein extremes Risiko ein. Gladiator“-Star Ralf Moeller, der vor seiner medialen Karriere Schwimmmeister war, appelliert daher dringend, beim Badespaß die Gefahren nicht zu verkennen. Schon ein paar unaufmerksame Momente könnten tödliche Folgen haben.

Vorsicht beim Baden! Ralf Moeller warnt: Kinder häufig „auf einmal weg“

Moeller, der ausgebildeter Schwimmmeister und -lehrer ist, mahnt Eltern eindringlich, ihre Kinder keine Sekunde aus den Augen zu lassen, wenn diese noch nicht sicher schwimmen könnten. „Wenn man zum Telefon greift oder wenn man sich unterhält: Das kann der lautlose Tod sein“, so der Filmstar gegenüber Deutschen Presse-Agentur. „Die rufen nicht immer - wie wir es von den Filmen her kennen - ‚Hilfe, Hilfe, Hilfe!‘“. Stattdessen seien kleine Kinder nicht selten „auf einmal weg“. Das gehe ganz schnell.

Ex-Schwimmmeister Ralf Moeller macht sich für frühes Schwimmtraining stark: „Hundekraul reicht nicht“

Auch in diesem Jahr hat es schon mehrere Tote bei Badeunfällen in Deutschland gegeben. Moeller betont, wie wichtig es sei, Kindern schon in jungen Jahren statt „Hundekraul“ richtiges Schwimmen beizubringen und sie mit dem Wasser vertraut zu machen. Denn auch der Bademeister könne, gerade an Tagen mit Hochbetrieb, nicht die einzige Absicherung sein. „Du siehst ja teilweise dann kaum noch Wasser. Du siehst nur noch Köpfe“, erinnert sich der Schauspieler an seine Schwimmmeisterzeit.