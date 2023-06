Weltweite Störung betrifft Whatsapp, Instagram und Facebook: Nutzer melden massive Probleme

Von: Sarah Neumeyer

Teilen

Eine große Störung legt Whatsapp, Instagram und Facebook für einige Nutzer lahm. © Beata Zawrzel/Imago

Bei Whatsapp, Instagram und Facebook sind weltweit Störungen aufgetreten. Nun äußert sich das Unternehmen.

Update vom 16. Juni 2023, 22.56 Uhr: Die Störung bei den Meta-Diensten Whatsapp, Facebook und Instagram ist offenbar größtenteils behoben. Gegen 21 Uhr waren auf den Portalen downforeveryoneorjustme.com und allestörungen.de viele Meldungen von Nutzerinnen und Nutzern eingegangen, die Probleme beim Versenden von Nachrichten, beim Hochladen von Inhalten und beim Einloggen hatten. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet von einer weltweiten Störung. Etwa 80 Minuten später ging die Anzahl der Meldungen wieder deutlich zurück. Aktuell gehen für den Messenger Whatsapp jedoch weiterhin deutlich mehr Meldungen als regulär vor, etwa 300 Störmeldungen wurden gegen 22.38 Uhr registriert.

„Wir sind uns bewusst, dass einige Leute Probleme beim Zugriff auf unsere Produkte haben. Wir arbeiten daran, die Dinge so schnell wie möglich wieder in den Griff zu bekommen, und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten“, erkläre Facebook auf Twitter.

Große Störung betrifft Whatsapp, Instagram und Facebook: Nutzer melden massive Probleme

Erstmeldung vom 16. Juni 2023: München - Bei Whatsapp, Facebook und Instagram kommt es aktuell offenbar zu massiven technischen Probleme. Für die drei zum Meta-Konzern gehörenden Social-Media- und Messenger-Dienste gibt es beim Portal allestörungen.de aktuell einen rasanten Anstieg an Störmeldungen.

Am Freitagabend (16. Juni) wurden um 21.11 Uhr fast 9000 Störmeldungen registriert, die den Messenger Whatsapp betreffen. Probleme gibt es demnach vor allem beim Senden von Nachrichten. Nutzerinnen und Nutzer berichten, dass das Versenden von Sprachnachrichten und Bildern nicht funktioniert. Whatsapp scheint demnach in Teilen von Deutschland down zu sein. Unter anderem München, Stuttgart, Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und mehrere Städte in NRW sind von der Whatsapp-Störung besonders betroffen, berichtet wa.de.

Massive Störung betrifft Whatsapp, Facebook und Instagram

Auch bei Instagram kommt es zu Problemen. Insgesamt mehr als 2000 Meldungen lagen um 21.15 Uhr auf dem Portal allestörungen.de vor. Es gibt demnach Probleme beim Hochladen von Inhalten und bei Stories.

Auch Facebook ist betroffen. Um kurz nach 21 Uhr gingen knapp 1000 Meldungen bei Allestörungen ein. Dort kommt es offenbar teils zu Problemen mit der Webseite. Der Facebook-Messenger scheint nur geringfügig von der Störung betroffen zu sein. Auch bei Vodafone gab es vor kurzem eine große Störung. Einige Kundinnen und Kunden meldeten einen Totalausfall von Internet und Telefon. (sne)