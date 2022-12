Name von Aldi-Feuerwerk verstört Kunden – „Fehlt einem hinterher ein Ohr?“

Von: Marcus Giebel

Silvester-Vorbereitung: In Supermärkten und Discountern werden Knaller, Raketen und Böller angeboten. (Symbolbild) © IMAGO / snowfieldphotography

Zwischen Weihnachten und Silvester decken sich viele Bürger mit Feuerwerk für die Nacht der Nächte ein. Ein Produkt bei Aldi ruft jedoch Fragen hervor, die bei Twitter gestellt werden.

München – Bölleralarm in Deutschland! Nach zwei Jahreswechseln unter Corona-Bedingungen schlägt in dieser Silvesternacht erstmals wieder die Stunde der Feuerwerksfreunde. Die müssen sich vorher entsprechend eindecken und gehen dabei selten zimperlich mit dem eigenen Geld um.

Das wissen auch die Supermärkte und Discounter, die ihr Sortiment für kurze Zeit entsprechend erweitern. Raketen, Knaller, Batterien, Böller - alles gibt es zu kaufen zwischen den üblichen Lebensmitteln und den Produkten des täglichen Bedarfs.

Feuerwerk bei Aldi: Batterie sorgt wegen ihres Namens Van Gogh für Fragezeichen

Im Internet und in Prospekten werben die Anbieter bereits vor Weihnachten fleißig. Schließlich geht es auch darum, die Aufmerksamkeit der eifrigen Feuerwerker zu wecken. Aldi ist das zumindest bei einem potenziellen Kunden gelungen. Dank des Namens eines Silvester-Produkts. Das wird als Van Gogh angepriesen – so steht es auf der Packung.

Was darunter zu verstehen ist? Eine 83-Schuss-Multi-Effekt-Batterie inklusive Kometenaufstiegen mit Silberschweif, kombiniert mit Silberpfeifen, Crackling-Kometen und Stern-Buketts. Die Brenndauer wird mit 45 Sekunden angegeben, die Effekthöhe beträgt 50 Meter. Da schlägt so manches Herz direkt höher.

Feuerwerk für die Bundeswehr? Twitter-User veralbert Truppe um Verteidigungsministerin Lambrecht

Vielleicht auch von dem User, der den Prospektausschnitt bei Twitter verbreitete und in Anspielung an den niederländischen Maler Vincent van Gogh fragte: „Fehlt einem hinterher ein Ohr oder warum heißt das so?“ Zur Erklärung: Der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebende van Gogh schnitt sich kurz vor seinem Tod aus nie ganz geklärten Gründen einen großen Teil seines linken Ohrs ab – eine Tat, die auch weit über die Kunstwelt hinaus Schlagzeilen fabrizierte.

Ganz ernst gemeint war die Nachfrage natürlich nicht. Ansonsten dürfte Van Gogh ziemlich sicher ein Ladenhüter sein – ganz anders als dessen Werke.

Die Vorlage nahm jedenfalls ein anderer User zum Anlass, um der offenkundig miserabel ausgerüsteten Bundeswehr eine Breitseite zu verpassen. Mit Blick auf den Preis kommentierte er: „83 Schuss für 6,99. Wäre das nicht was für die Bundeswehr?“ Da müsste Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) mutmaßlich erst einmal nachschauen, was der Bundeswehr-Etat noch so hergibt. (mg)

