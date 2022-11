„Bisher größte Menge der Droge in Deutschland“: Polizei beschlagnahmt rund 200 Kilogramm Crystal Meth

Von: Nadja Zinsmeister

Das Foto zeigt einen Fund der synthetischen Droge Crystal. © David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild

In Sinsheim ertappten Polizisten zwei Tatverdächtige, wie sie eine Drogenladung entgegennehmen wollten. Es handelte sich um eine Rekord-Menge der Droge Crystal Meth.

Heilbronn/Sinsheim - Rauschgiftfahnder haben rund 200 Kilogramm Crystal Meth in der baden-württembergischen Stadt Sinsheim gefunden. Nach eigenen Angaben der Polizei handelt es sich damit um die bislang wohl größte Menge der Droge, die je in Deutschland beschlagnahmt wurde. Der Straßenverkaufswert wird dabei auf fünfzehn bis zwanzig Millionen Euro geschätzt. Erst zuletzt warnte das Bundeskriminalamt vor einer Zunahme des Rauschgifthandels in Deutschland.

Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn bei einer Pressekonferenz am Freitag mitteilten, wurde die Drogenladung von Beamten bereits im Oktober sichergestellt, nachdem sie mehr als ein Jahr in dem Fall ermittelt hatten. Das hochreine Methamphetamins sei in einer 24 Tonnen schweren Hydraulikpresse versteckt und darin zunächst von Mexiko nach Antwerpen geschifft worden. Die Presse sei dabei zuvor speziell so umgebaut worden, sodass das Crystal Methode darin transportiert werden konnte. Anschließend habe man die Droge mit einem Sattelzug nach Sinsheim gebracht.

In Sinsheim erfolgte der Zugriff: Die Polizisten nahmen einen 34-jährigen und 33-jährigen Tatverdächtigen fest, als sie die Ladung auf dem Gelände eines Geschäfts für Shisha-Bedarf entgegennehmen wollten. Der 34-Jährige aus Heilbronn ist nach Angaben der Ermittler bereits mehrfach wegen Drogendelikten vorbestraft. Der 33 Jahre alte mutmaßliche Mittäter arbeitet laut Polizei in der Nähe von Sinsheim und ist den Behörden wegen mehrerer Delikte ebenso bereits bekannt. Beide befinden sich in Untersuchungshaft, es wird wegen des Verdachts auf unerlaubten Handel und Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen sie ermittelt. Die Täter agierten laut den Ermittlern „äußerst professionell und konspirativ“ und verwendeten für ihren Schmuggel etwa falsche Personalien und Scheinfirmen.

Auf die Drogen aufmerksam wurden die Fahnder, als in einem anderen Ermittlungsverfahren verschlüsselte Kommunikation überwacht wurde. Daraus hätten sich Hinweise auf den Drogenschmuggel ergeben. Die Rekord-Menge an Crystal Meth sei dabei aufwendig in der Hydraulikpresse versteckt worden. So berichten die Ermittler, dass sich die Gutachter und Feuerwehr-Spezialisten wie bei einer Zwiebel aufwendig von außen nach innen arbeiten mussten, um die versteckten Drogen zu finden. Eine bis zu vier Zentimeter dicke Bleiummantelung schirmte die Drogen demnach vor Röntgenstrahlen ab. (nz/dpa)