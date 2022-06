Sommer 2022: Droht Deutschland eine Mücken-Plage?

Von: Kai Hartwig

Im Sommer kehrt das unangenehme Summen der Mücke zurück. Auch 2022 sind die Tiere bereits wieder sehr aktiv. Und könnten zur wahren Plage werden.

München – Wenn der Frühling auf den Winter folgt, steigen allgemein die Temperaturen. Mit dem wärmeren Wetter kommen auch einige Tiere wieder zurück, die es während der kalten Jahreszeit eher ruhig angehen lassen. Dazu zählen auch die Stechmücken.

Stechmücken sind schon sehr aktiv - droht Deutschland im Sommer 2022 eine Plage?

Ihr typisches Summen hat schon so manchen Menschen um den Schlaf gebracht. Wer dieses Geräusch nachts vernimmt, der weiß: Hier ist eine Mücke in der Nähe und hat es wohl auf mein Blut abgesehen. Und hinterlässt bei den Gestochenen oft unangenehm juckende Stellen auf der Haut. Dieser Tage zeigen sich in Deutschland besonders viele Stechmücken – und die sind offenbar ganz besonders aktiv.

Doreen Werner vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg gab an, dass vor allem Wald- und Wiesenmücken derzeit auf Blutjagd gehen. Diese Mückenarten zählen zu denjenigen, die sich mit lediglich einer Generation pro Jahr entwickeln.

Aggressivere Mücken unterwegs - sommerliche Temperaturen halfen der Population der Insekten

Die Wald- und Wiesenmücken sind etwas größer und zum Teil auch in ihrem Verhalten aggressiver als Hausmücken. Diese sind 2022 schon zwei Wochen früher als sonst üblich dabei, ihre erste Population aufzubauen. Die sommerlichen Temperaturen der vergangenen Wochen haben die Vermehrung des Hausmücken-Bestands begünstigt.

Durch das aktuelle Wetter vollzieht sich der Prozess von der Eiablage des Mücken-Weibchens bis zum Schlüpfen des Nachwuchses derzeit innerhalb nur einer Woche. „Die Saison geht jetzt erst richtig los“, meinte Expertin Werner.

Mücken-Plage im Sommer 2022? Expertin will sich noch nicht festlegen

Droht in Deutschland im Sommer 2022 also eine Mücken-Plage? „Ich kann nicht in die Glaskugel schauen“, beschwichtigte Werner. Aufgrund des Umstandes, dass die Entwicklung der Mückenpopulation stark vom Wetter und den Temperaturen abhänge, sei eine Prognose schwierig. Besonders über einen längeren Zeitraum.

„Mücken mögen es feucht und warm und wenn eine dieser Komponenten wegbricht, dann ist es für die Mücken schwerer sich fortzupflanzen“, sagte die Biologin. Dagegen sei es für die Insekten bei Trockenheit unmöglich, geeignete Brutplätze zu finden. In diesem Fall können Mücken ihre Eier nicht ablegen. „Dann fliegen sie schwanger für Wochen durch die Gegend.“ (kh)