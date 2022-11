Ex-Hurrikan „Nicole“ wird nach Europa katapultiert — und setzt dem Spätsommer ein Ende

Von: Victoria Krumbeck

Ein Ex-Hurrikan ist auf dem Weg nach Europa. An den Westküsten kommt er als Orkan an und beeinflusst die Wetterlage in Deutschland.

München — Die Sonne scheint, die Temperaturen bewegen sich um die 15 Grad und es ist Mitte November. Die einen erfreuen sich an dem guten Wetter, die anderen machen sich ernste Sorgen mit Blick auf den Klimawandel. Ex-Hurrikan „Nicole“ kann daran etwas ändern. Aus den USA zieht der Sturm Richtung Europa und könnte für das vorläufige Ende des sonnigen Monats sorgen. Der Sturm hinterließ an der Ostküste der USA zahlreiche Schäden und Tote. „Nicole“ trifft die Küsten Europas als Orkan.

Wetter: Ex-Hurrikan „Nicole“ ist als Orkan auf dem Weg nach Europa

Bevor die spätsommerlichen Temperaturen enden, wird es in Deutschland noch mal so richtig warm. Am Sonntag und Montag können bis zu 18 Grad erreicht werden. Erst ab Mittwoch ist mit Auswirkungen von „Nicole“ auf das Wetter in Deutschland zu rechnen, wie weather.com prognostiziert. Bereits am Wochenende wird der Sturm vom sogenannten Jetstream erfasst. Dieser steuert die Großwetterlage und bringt den Ex-Hurrikan nach Europa.

Wellen schlagen auf einen Leuchtturm. © W. Pattyn/IMAGO

Derzeit erreicht „Nicole“ Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 km/h. Die Wellen auf dem Atlantik haben teilweise eine Höhe von 5 bis 8 Metern. Der Ex-Hurrikan trifft vor allem Irland, Schottland, Wales und Frankreich, die sich am Montag auf einen schweren Sturm einrichten müssen, wie weather.com einschätzte. Der Hurrikan ist sehr schnell, denn binnen vier Tagen liegt er etwa 6.000 Kilometer zurück. Für Deutschland und Mitteleuropa hat der Sturm ganz andere Folgen.

Ex-Hurrikan „Nicole“ ändert Wetterlage in Deutschland - es wird unbeständiger

Der Orkan befördert warme Luft nach Skandinavien, sodass kühlere Luft wieder nach Deutschland gelangen kann. Das Druckgebilde verschiebt sich etwas nach Osten. Dennoch soll es in der kommenden Zeit weiterhin mild bleiben, mit etwas mehr Regen und Wind als in den letzten Tagen. Doch bei solch einer Wetterlage gibt es immer ein gewisses Restrisiko, dass sich das Wetter schnell ändert und winterliche Kälte zu uns gelangt. Ein Experte sieht einen solchen Wintereinbruch bis mindestens Anfang Dezember nicht kommen.

Die USA befinden sich immer noch in der Hurrikansaison. Von Anfang Juni bis Ende November können sich die starken Stürme bilden. Erst Ende September traf Hurrikan „Ian“ vor allem den Bundesstaat Florida hart. Mehr als 100 Menschen starben und viele Orte wurden komplett verwüstet. Hurrikan „Nicole“ traf den Südwesten der USA als Hurrikan der Kategorie 4 von 5. „Nicole“ zog bis nach New York sowie Kanada und machte sich von dort auf die Reise nach Europa. Wie die New York Times berichtete, verloren vier Menschen durch die Folgen des Hurrikans ihr Leben. (vk)