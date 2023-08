Weitere Vorwürfe gegen Till Lindemann — hatte er ein Verhältnis mit einer Minderjährigen?

Von: Victoria Krumbeck

Weltweit berichten Frauen über ihre Erfahrungen mit Till Lindemann. Eine Recherche beschuldigt ihn, ein Verhältnis mit einer Minderjährigen gehabt zu haben.

Hamburg — Die Vorwürfe rund um Rammstein-Sänger Till Lindemann klingen nicht ab. Immer mehr Frauen beschuldigen den 60-Jährigen der sexualisierten Gewalt und der systematischen Rekrutierung für Aftershow-Partys. Den Höhepunkt des Skandals lieferte die YouTuberin Kayla Shyx, die mit einem Video ihre Erfahrungen bei einem Rammstein-Konzert teilte. Auch der Spiegel hatte mehrere Vorwürfe gegen Lindemann veröffentlicht.

Der Sänger ist gegen die Aussagen gerichtlich vorgegangen, und das zum Teil erfolgreich. Nun veröffentlichte der Spiegel eine weitere Recherche, in der eine Frau von einem sexuellen Verhältnis mit Lindemann berichtete. Sie soll damals erst 15 Jahre alt gewesen sein.

Vorwürfe gegen Till Lindemann: Verhältnis mit einer Minderjährigen?

Zu der ersten Begegnung zwischen Lindemann und der heutigen 28-jährigen Frau, die der Spiegel unter geändertem Namen Nina Huber nennt, soll es im Sommer 2010 gekommen sein. Lindemann war zu dem Zeitpunkt 47 Jahre alt. Am Rande der Mecklenburgischen Seenplatte soll Lindemann ein Grundstück haben. Huber war damals eine Freundin der Tochter eines anderen Bandmitglieds und wurde in den Ferien dazu eingeladen, mit an den See zu fahren. Auch andere Familien waren mit ihren Kindern dort. Dem Spiegel berichtete Huber von einer Ferienlagerstimmung.

Rammstein-Sänger Till Lindemann bei einem Konzert in Moskau, 2021. Laut neuen Vorwürfen soll er ein Verhältnis mit einer Minderjährigen gehabt haben. © Marina Lystseva/TASS/dpa

Lindemann solle sie dort angestarrt haben. Für die damalige, erst 15 gewordene Huber war dies unangenehm, jedoch auch aufregend. Zusammen mit Lindemann und zwei anderen Feriengästen soll sie eines Abends lange am Steg gesessen haben. Lindemann und sie haben sich unterhalten. Huber trank viel Alkohol. Als sie zurück zum Ferienhaus liefen, soll es nach Hubers Beschreibungen zu einem Kuss gekommen sein.

Sex mit Jugendlichen kann eine Straftat sein Eine sexuelle Handlung mit einer Person unter 14 Jahren ist immer eine Straftat. Ab 14 Jahren dürfen Personen grundsätzlich freiwillig sexuelle Handlungen an oder mit Personen über 14 Jahren ausführen. Es gibt keine Altersgrenze für die andere Person, sie kann auch deutlich älter sein. Eine Person über 21 Jahren kann sich bei Sex mit Jugendlichen aber trotzdem strafbar machen. Zum Beispiel, wenn die ältere Person ein Machtgefälle oder eine Zwangslage ausnutzt oder für Handlungen bezahlt (§ 182 Absatz 3 StGB).

Doch das ist nicht alles. Fast ein Jahr später, Huber, immer noch 15 Jahre alt, entwickelte sich angeblich ein Verhältnis. Mehrere Monate lang soll es zwischen Lindemann und dem minderjährigen Mädchen angedauert. Der Spiegel erklärt, mit zahlreichen Menschen über den Fall gesprochen und alte Tagebucheinträge und Notizen von mehreren Personen gesichtet sowie Computerdaten ausgewertet zu haben. Huber und weitere Personen sollen ihre Aussagen an Eides statt versichert haben. Weder Lindemann noch seine Anwälte äußerten sich auf Anfrage des Spiegels.

Verhältnis mit Minderjährigen? Treffen sollen auch in Lindemann-Privatwohnung stattgefunden haben

Seit 2010 führte Huber ein digitales Tagebuch. Darin dokumentierte sie auch das Verhältnis. So soll Lindemann ihr unter anderem eine SMS geschrieben haben, bevor er auf eine vierwöchige Amerika-Tournee aufbrach. „Schade, hätte mich gern nochmals mit dir getroffen. Bin jetzt länger weg, wie du wahrscheinlich schon weißt. Aber dann bald!“, lautete der Text angeblich. Damals habe Huber Verliebtheitsgefühle gehabt, wie sie dem Spiegel beschrieb. Noch bevor Huber 16 Jahre alt wurde, sollen die beiden in einer Berliner Wohnung Sex gehabt haben. Es war für sie das erste Mal. Danach soll es zu weiteren heimlichen Treffen in der Privatwohnung von Lindemann gekommen sein. Zu dem Zeitpunkt war Lindemann offiziell in einer Beziehung mit Schauspielerin Sophia Thomalla.

Gerüchte über ein Verhältnis zwischen Huber und Lindemann erreichten den Vater des Mädchens 2012. Dem Spiegel sagte er, dass er außer sich vor Wut gewesen sei. Lindemann solle einige Zeit später mit dem Vater sowie mit der Mutter von Huber gesprochen und das Verhältnis zugegeben haben. Der Sänger habe gesagt, dass er sich verliebt habe, wie der Vater dem Spiegel weiter erzählte. Lindemann hätte Angst vor der Presse gehabt. Der Vater von Huber verzichtete damals auf eine Anzeige, da er sich keinen Erfolg versprach, sagt er.

Vorwürfe gegen Lindemann — Anwälte drohen: „Rechtlich nicht zulässig“

Damals sollen sich auch andere Bandmitglieder an den Vater gewendet haben. Der Vater des Mädchens, das mit Huber bis heute befreundet ist, beteuerte angeblich, bis zum Ende der Beziehung nichts mitbekommen zu haben. Auf Spiegel-Anfrage ließen die Anwälte der Bandmitglieder mitteilen, dass die Fragen des Spiegels „reine Spekulationen und Mutmaßungen“ seien. Es sei rechtlich nicht zulässig, darüber zu berichten, mahnten die Anwälte an.

Im Jahr 2016, als Huber 21 Jahre alt war, solle sie sich wieder mit Lindemann getroffen haben und einvernehmlichen Sex gehabt haben. Drei Jahre später sei es zu einem erneuten Treffen gekommen, das gleichzeitig das letzte war.

Die Frau mache die Geschichte erst jetzt öffentlich, da ihr klar geworden sei, dass ihr damals geschadet wurde, wie der Spiegel weiter berichtete. Sie habe gesehen, wie sich die Rammstein-Mitglieder als Zeichen der Solidarität auf der Bühne umarmten, als die Vorwürfe von den Frauen bereits öffentlich waren. Die haben so getan, als wäre alles in Ordnung. „Das fand ich ignorant und einen Schlag ins Gesicht der Frauen“, so Huber. Eine Geste, die ihr bewusst machten, dass Lindemann nicht wisse, welchen Fehler er mit weiblichen Fans gemacht haben soll. (vk)