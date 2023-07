„Die vegane Fleischerei“ erhält einen von drei Sächsischen Staatspreisen

Drei Unternehmen aus Dresden und Radeberg sind die Gewinner der diesjährigen Staatspreise für Gründen, Transfer und Innovation.

Dresden – Für die mit bis zu 130.000 Euro dotierten Auszeichnungen gab es nach Ministeriumsangaben diesmal 129 Bewerbungen, aus denen die besten Konzepte ausgewählt wurden. Die Staatspreise sollen die Innovationskraft im Freistaat sichtbar machen und Akteure immer wieder zu neuen Leistungen anspornen. Das Publikum votierte für die „Vegane Fleischerei“ in Dresden, Sachsens Handwerkskammern vergaben einen Sonderpreis für die blei- und nickelfreie Trompete des Werner Chr. Schmidt - Mundstück- & Metallblasinstrumentenbau (Markneukirchen).

Bei der „veganen Fleischerei“ in Dresden gibt‘s alles was das Fleischliebhaber-Herz begehrt - nur eben in vegan. © Sven Ellger/imago

Inhaber der „Veganen Fleischerei“ mit Morddrohungen konfrontiert

Die „Vegane Fleischerei“ verkauft seit Anfang dieses Jahres veganes Fleisch. Von Schaschlik-Spießen über Barbecue-Rippchen bis hin zu Kräutersteak ist für vegane Fleischliebhaber keine Grenzen gesetzt. Die meisten der Produkte sind auf Soja- oder Seitan-Basis hergestellt. Aber nicht bei allen kamen die veganen Fleischkreationen so gut an. Den Inhabern schlug nach der Eröffnung online ein Tsunami an Hass und Morddrohungen entgegen. Umso mehr können sich die vier Gründer nun über den Publikumspreis freuen.

Außerdem wurde die Poweron GmbH Dresden für ihre flexible bionische Robotertechnik gekürt, die Robotern Fingerspitzengefühl verleiht, wie das Wirtschaftsministerium mitteilt. Nuklearmedizin-Experte Johannes Notni von der Trimt GmbH überzeugte mit der Forschung und Entwicklung neuartiger Biomarker zur Erkennung und Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs und die Novum Engineering GmbH mit der Erfassung von Ladezustand, Kapazität und Lebensdauer von Batterien mit Hilfe Künstlicher Intelligenz. dpa