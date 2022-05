Stau an Christi Himmelfahrt: Wo mit erheblichen Behinderungen zu rechnen ist – ADAC warnt

Von: Momir Takac

Bayern, München: Stau auf der Autobahn 9 bei München. © Peter Kneffel/dpa

Dank des Feiertags gönnen sich viele ein verlängertes Wochenende. Der ADAC rechnet deswegen mit zahlreichen Staus an Christi Himmelfahrt. Hier soll es Behinderungen geben.

München - Am Donnerstag, dem 26. Mai 2022, ist Christi Himmelfahrt und Vatertag. Weil der Tag immer auf einen Donnerstag fällt, folgt ein Brückentags-Wochenende. Viele Menschen nehmen sich am Freitag frei und nutzen die vier aufeinanderfolgenden Tage für Ausflüge oder einen Kurzurlaub. In vielen Bundesländern ist der Tag nach Christi Himmelfahrt offiziell schulfrei.

Feiertags-Wochenende: ADAC rechnet zu Christi Himmelfahrt mit zahlreichen Staus

Entsprechend voll wird es dann auf den Straßen in Deutschland. Der ADAC rechnet mit zahlreichen Staus. Vor allem auf den Autobahnen von und zur Küste, in Ballungsräumen sowie Richtung Alpen erwartet der Automobilclub erhebliche Behinderungen. Dazu kommen mehr als tausend Baustellen, die Blockabfertigung von Lastwagen in Tirol sowie die Tatsache, dass Corona den überregionalen Reiseverkehr nicht mehr einschränkt. Zudem enden in Sachsen-Anhalt und Hamburg einwöchige Ferien.

Die erste Stauspitze erwartet der ADAC für den Mittwochnachmittag von etwa 13.00 bis 19.00 Uhr. Die Rückreisewelle werde dann am Sonntagnachmittag ihren Höhepunkt erreichen.

Christi Himmelfahrt: ADAC sieht größte Staugefahr auf A1 und A9 - Fernstraßen zur Küste gefährdet

Die größte Gefahr für Staus besteht laut dem ADAC in Deutschland auf Fernstraßen von und zur Küste, auf der A1 von Köln über Bremen und Hamburg nach Lübeck, auf der A2 von Berlin über Hannover nach Dortmund und auf der A9 von München nach Nürnberg.

Auch in Bayern drohen um Christi Himmelfahrt viele und lange Staus. Vor allem betroffen sein dürfte den Verkehrsexperten zufolge der Großraum München sowie der Autobahnring A99. Neben der A9 wird auch auf der A6 zwischen Heilbronn und Nürnberg, auf der A8 von Stuttgart über München nach Salzburg, sowie auf der A95 und der Bundesstraße 2 von München nach Garmisch-Partenkirchen mit Wartezeiten gerechnet.

Staugefahr auf Inntalautobahn A93: Christi Himmelfahrt könnte für Probleme sorgen

Auch die Inntalautobahn A93 dürfte vielen Autofahrern um Christi Himmelfahrt Probleme bereiten. Der Grund: Das österreichische Bundesland Tirol fertigt am Mittwoch Lkw am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden nur blockweise ab. Im vergangenen Jahr baute sich zu gleicher Zeit ein bis zu 34 Kilometer langer Stau vor der Tiroler Grenze auf. (mt/dpa/afp)