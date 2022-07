Ferienstart im Stau: ADAC erwartet am Wochenende hohes Verkehrsaufkommen – Die Strecken im Überblick

Von: Anna Lorenz

Mit dem Ferienbeginn in 14 Bundesländern erwartet der ADAC ein äußerst staureiches Wochenende. Welche Routen voraussichtlich besonders betroffen sein werden, lesen Sie hier.

München – Bayern und Baden-Württemberg müssen sich noch etwas gedulden, doch für alle anderen Bundesländer gilt spätestens am Samstag, 23. Juli 2022: Es sind Ferien. Während in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Koffer für den Urlaub gepackt werden, erwartet der ADAC, wie er am Montag, 18. Juli, mitteilte, insbesondere auch aus Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, und Thüringen eine zweite Reisewelle. Intensiviert wird das Verkehrsaufkommen durch Touristen aus den Niederlanden, in denen auch gerade vielerorts Ferienzeit ist. Insgesamt könnte es laut dem Verkehrsclub eines der staureichsten Wochenenden der Saison werden.

Stau am Wochenende: Diese Strecken sind besonders gefährdet

Insgesamt sei am kommenden Wochenende mit einem hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen, auch Rückreiserouten seien betroffen. Besonders viel Stau prognostiziert der ADAC derzeit für folgende Strecken:

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

Großraum Hamburg

Großraum Berlin

Autobahn A1 Bremen - Lübeck

Autobahn A3 Würzburg - Nürnberg - Passau

Autobahn A4 Kirchheimer Dreieck - Bad Hersfeld - Erfurt - Dresden

Autobahn A5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

Autobahn A7 Hamburg - Flensburg

Autobahn A7 Hamburg - Hannover

Autobahn A7 Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

Autobahn A8 Stuttgart - München - Salzburg

Autobahn A9 Halle/Leipzig - Nürnberg - München

Autobahn A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

Autobahn A72 Leipzig - Chemnitz - Hof

Autobahn A93 Inntaldreieck - Kufstein

Autobahn A95 München - Garmisch-Partenkirchen

Autobahn A99 Umfahrung München

Bundesstraße B2 München - Garmisch-Partenkirchen

Stau im Ausland: Wochenende bringt auch international viel Straßenverkehr

Auch im benachbarten Ausland erwartet der ADAC volle Autobahnen. Zu den Problemstrecken zählen demnach Tauern-, Fernpass-, Arlberg-, Rheintal-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route, sowie die Fernstraßen zu den italienischen, französischen und kroatischen Küsten. Hierbei betonte der Verein abermals, dass auch in Richtung Nordeuropa beträchtlich viel Straßenverkehr herrschen werde.

ADAC warnt vor Stau-Wochenende: So wird der Urlaubstart keine Kupplungskatastrophe

Der ADAC kündigt für das Wochenende Stau auf Deutschenlands Straßen an. Wer nicht stundenlang kuppeln will, kann folgende Tipps ausprobieren. (Archivbild) © Stefan Ziese IMAGO / imagebroker

Ist der Urlaub bereits gebucht, sehen sich viele Autofahrer gezwungen, dennoch am Wochenende in den sauren Apfel zu beißen. Doch mit der richtigen Reiseplanung muss das nicht sein. „Wer kann, sollte bei Hin- und Rückfahrt antizyklisch fahren“, empfiehlt Wolfgang Herda, Verkehrsexperte vom ADAC Hessen-Thüringen. Das bedeutet, dann ins Auto zu steigen, wenn es – voraussichtlich – wenig andere tun. Die höchsten Belastungen seien laut ADAC am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zu erwarten; wer kann, sollte diese Zeiten meiden. Ansonsten ist es ratsam, die Reise so früh wie möglich zu beginnen oder bei kürzeren Strecken auf Alternativrouten auszuweichen. (askl mit dpa)