Sternschnuppen über Deutschland: An diesen Tagen sehen Sie den Lyriden-Meteorschauer besonders gut

Von: Stella Henrich

Hobbyastronome dürfen sich freuen: der April hat einiges zu bieten. Unter anderem der Lyriden-Meteorschauer lässt sich bei klarer Sicht in den Himmel beobachten.

München - Ostern liegt in diesem Jahr auf dem 17. April - und das hat einen astronomischen Grund. Denn nach christlicher Tradition wird das Osterfest immer am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert. In diesem Jahr gibt es den ersten Vollmond nach Frühlingsanfang am 21. März erst am 16. April – dem Karsamstag. Daher liegt das Osterfest in diesem Jahr relativ spät. Und somit leuchtet dieses Jahr der erste Frühlingsvollmond direkt am Karsamstag. Laut Nasa* ist er insgesamt drei Tage um diesen Zeitpunkt sichtbar.

Wer in der Osternacht in den Himmel schaut, kann aber mehr als nur den Vollmond bewundern. Direkt neben dem Mond steht Spica, der Hauptstern des Sternbilds Jungfrau und einer der hellsten Sterne am Nachthimmel. „Tatsächlich besteht Spica aus zwei Sonnen, die einander alle vier Tage umkreisen“, erklärt Thomas W. Kraupe, Astrophysiker und Direktor des Planetariums Hamburg dem Internetportal Wissen.de. „Jeder der beiden Sterne ist mit einer Temperatur über 20.000 Grad heißer, leuchtkräftiger und größer als unsere Sonne. Aus der Entfernung von 250 Lichtjahren gesehen, verschmelzen sie dennoch zu einem winzig erscheinenden hellen Lichtpunkt.“

Sternschnuppen-Phänomen: Kometensplitter prallen auf Erdatmosphäre

Der April bringt auch wieder die Chance, Sternschnuppen zu beobachten. Denn am 22. April erreicht der Meteorschauer der Lyriden seinen Höhepunkt. „Die Leuchtspuren scheinen aus der Gegend nahe Wega, dem hellsten Stern der Leier, lateinisch Lyra, auszustrahlen. Deswegen wird dieser alljährliche Meteorschauer auch Lyriden genannt“, erklärt Kraupe weiter. Seinen Ursprung hat dieser Meteorschauer in zurückgelassenen Staubresten eines Kometen: „Unser Planet kreuzt die staubige Spur des Kometen Thatcher, so dass winzige Kometensplitter auf die Erdatmosphäre prallen und als Sternschnuppen verglühen“, sagt Kraupe.

In einer Sternen klaren Nacht ist das funkelnde Lichtermeer sehr gut zu beobachten. © Daniel Jüptner/imago

Sternschnuppen: Wann und wo kann man sie beobachten?

Die ersten Sternschnuppen dieses Meteorschauers werden schon ab dem 16. April durch die nächtliche Atmosphäre rasen. Weil zu diesem Zeitpunkt aber noch der Vollmond hell strahlt, sind sie nur schwer zu sehen. Deutlich besser sind die Chancen zum Höhepunkt des Schauers in der Nacht vom 22. auf den 23. April. Dann könnten gut 20 Sternschnuppen pro Stunde über den Himmel flitzen. Am besten sind sie ab Mitternacht zu sehen, wenn das Sternbild Leier höher am Himmel steht und der Halbmond noch nicht aufgegangen ist, so Kraupe bei Wissen.de.

Wer Lyriden sehen will, sollte dies von einem dunklen Ort aus tun - fern ab der Lichter der Stadt. Außerdem ist es wichtig, die Augen mindestens 20 Minuten vorab an die Dunkelheit zu gewöhnen, damit sie sich an die Lichtverhältnisse anpassen können. „Auch der Blick auf das helle Smartphone-Display sollte vermieden werden. Am besten setzen oder legen sie sich dafür in einen bequemen Gartenstuhl und lassen sich 30 bis 60 Minuten Zeit,“ rät Kraupe.

Wer in den Himmel über Deutschland schauen möchte, um die Sternschnuppen zu beobachten, sollte bedenken. Nicht alles lässt sich ganz genau vorhersagen. Auch Sternschnuppen halten sich nicht immer an Termine. Und wer wirklich keine Beobachtung am Himmel machen sollte, für den gibt es ja immer noch die Möglichkeit, einen Blick auf beeindrucke Bilder aus dem All am eigenen Computer zu werfen.