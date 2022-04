Sternschnuppen in Norddeutschland: Wann sind sie am besten zu sehen?

Teilen

Sternschnuppen sind April 2022 am besten in Norddeutschland zu sehen. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Sternschnuppen in Norddeutschland sind Ende April am besten zu beobachten. In der Nacht vom 22. auf den 23. April könnten sie den Himmel erstrahlen.

Hamburg – Sternschnuppen in Norddeutschland erreichen im April 2022 ihren Höhepunkt: Von der Nacht am 22. auf den 23. April ist der Meteorschauer am besten zu sehen. Um 21:00 passiert die Erde die dichteste Stelle der Lyriden. An den übrigen Tagen von Ostern bis 25. April fällt die Sternschnuppen-rate und somit auch die Beobachtungschance geringer aus. Laut Thomas Kraupe, Direktor des Hamburger Planetariums, werden am 22. April „winzige Kometensplitter auf die Erdatmosphäre prallen und als Sternschnuppen verglühen“.

Unter welchen Bedingungen Sie die Sternschnuppen am besten beobachten können, verrät Ihnen 24hamburg.de hier*

Sternschnuppen bescherten im vergangenen Jahr 2021 ein beachtliches Nachtspektakel für Schaulustige: In August-Nächsten waren beeindruckende Sternschnuppen am Himmel zu sehen*. *24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA