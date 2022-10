„Werden immer mehr Krankenhaus-Personal verlieren“: Streeck will Isolationspflicht lockern

Von: Katharina Brumbauer

Die nächste Corona-Krankheitswelle verschärft die Personalsituation in den Krankenhäusern. Der Virologe Hendrik Streeck will darüber reden, Maßnahmen anzupassen.

Bonn – Die Corona-Fallzahlen ziehen in Deutschland wieder an. Das bekommen auch die Krankenhäuser zu spüren. Die Krankenhäuser müssen wieder mehr Covid-19-Patienten behandeln. Zudem fällt immer mehr Personal krankheitsbedingt aus, auch weil es in Quarantäne muss. Im Laufe des Winters „werden wir wahrscheinlich immer mehr Personal in den Krankenhäusern verlieren“, prognostizierte nun der Virologe Hendrik Streeck im Gespräch mit RTL. Besonders angespannt ist die Situation im Pflegebereich. Streck plädiert daher dafür, die Isolationspflicht für Mitarbeiter in diesem Bereich zu lockern.

„Muss man darüber reden“: Der Virologe Hendrik Streeck plädiert dafür, die Isolationspflicht für Pflegemitarbeiter aufzuweichen © Rolf Vennenbernd/dpa

Streeck: unter diesen Bedingungen sollte Corona-infiziertes Krankenhaus-Personal weiterarbeiten dürfen

Krankenhaus-Mitarbeiter, die keine Symptome verspürten, sollten – unter der Voraussetzung, dass sie eine FFP2-Maske tragen – weiterarbeiten dürfen. „Da muss man darüber reden“, erklärte Streeck dem Fernsehsender. Zu sehr schrillen angesichts der neuen Corona-Herbstwelle in den Spitälern schon die Alarmglocken. „Die Personalsituation in den Krankenhäusern ist einfach angespannt, gerade im Bereich der Pflege. Man muss auch versuchen zu investieren, dass wir aus dieser Situation rauskommen.“

Streecks Blick auf Corona: ein Faktor sei nicht mehr entscheidend

So ist für Streeck eindeutig, wo der Fokus liegen muss, um durch den dritten Corona-Winter zu kommen. „Wir müssen beobachten, was in den Krankenhäusern passiert.“ Nicht mehr entscheidend sei der Blick auf die Zahl der Neuinfektionen. Die Zahlen hier schwanken täglich. Das Robert-Koch-Institut meldete zuletzt 114.198 neue Covid-Fälle in Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde am Freitagmorgen mit 760,1. angegeben. Am Donnerstag hatte der Wert, der die Anzahl an Infizierten pro 100.000 Einwohnern beschreibt, noch bei 793 gelegen. In der Vorwoche hatte der Wert noch 557,5 betragen.

„Es gilt nicht mehr, die Infektion generell zu verhindern“, so Streeck. Ausschlaggebend sei vielmehr, zu schauen, wie stark die Krankenhäuser durch schwere Fälle, „die wirklich einen Atemwegsinfekt haben“, belastet werden.

Corona-Prognose der Experten: Inzidenz geht weiter nur in eine Richtung

Der Bonner Virologe gibt auch eine klare Prognose für die nächsten Wochen: „Es ist damit zu rechnen, dass wir weiter einen Anstieg der Corona-Inzidenz sehen werden“. Auch Karl Lauterbach glaubt nicht daran, dass die aktuelle Corona-Welle von alleine abflacht. In einer Pressekonferenz am Freitag appellierte der Gesundheitsminister an die Bundesländer, zu reagieren und die Maskenpflicht in Innenräumen wieder einzuführen. Eine weitere Ärztin plädiert hingegen dafür, die bundesweite Teststrategie anzupassen. Lisa Federle sagt: „Ich würde mir deshalb wünschen, dass wieder verstärkt PCR-Tests gemacht werden und die Zuverlässigkeit dieser Tests stärker hervorgehoben wird.“