Streeck stellt zu Corona-Politik klar: „Kann nicht Ziel sein, jede Infektion zu vermeiden“

Von: Marcus Giebel

Gegen schärfere Corona-Maßnahmen für die Allgemeinheit: Virologe Hendrik Streeck plädiert für eine explizitere Information der vulnerablen Gruppen. © IMAGO / Future Image

Herbst und Winter sind seit 2020 Corona-Hochzeit. Hendrik Streeck spricht sich dennoch gegen weitere Einschränkungen aus. Der Virologe empfiehlt der Politik die Fokussierung auf gefährdete Bürger.

München - Deutschland kommt auch ohne weitere Corona-Maßnahmen gut durch den dritten Corona-Winter seit Beginn der Pandemie. Davon ist Hendrik Streeck überzeugt. Der Virologe erwartet zwar steigende Infektionszahlen und damit also wieder höhere Inzidenzen, wie er im Interview mit der Bild am Sonntag verriet. Doch zugleich betonte er, die Sommerwelle sei „von selbst entstanden und brach von selbst, ohne den Effekt von Maßnahmen“.

Dem Direktor des Instituts für Virologie am Uniklinikum Bonn zufolge gelte im Hinblick auf Covid-19 allgemein: „Maßnahmen können eine Corona-Welle verkleinern, aber nicht brechen.“ In Deutschland gilt nach wie vor die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, zudem müssen sich Infizierte für fünf Tage isolieren - was die kritische Infrastruktur einmal mehr ins Wanken bringt.

Maskenpflicht in Innenräumen: Streeck rät von dieser Corona-Maßnahme ab

Weitere Lockdowns werden zwar quer durch alle Parteien ausgeschlossen, Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) aber redet den Ländern immer wieder ins Gewissen, der Zeitpunkt für eine Maskenpflicht in Innenräumen wäre gekommen. Das aktuelle Infektionsschutzgesetz gibt den Landesparlamenten die dafür nötigen Werkzeuge in die Hand.

Streeck machte sich in der Krise einen Namen als Virologe, der vor zu weitreichenden Einschränkungen warnte und Maßnahmen der Politik auch immer kritisch hinterfragte. Nun rät er explizit von einer allgemeinen Maskenpflicht in Innenräumen ab. So sei es falsch, die Maske als „wunderbare präventive Methode“ gegen Infektionen zu propagieren. Zudem verwies das Mitglied des Expertenrats der Bundesregierung darauf, dass sich die meisten Menschen in Privaträumen anstecken würden.

Corona in Deutschland: Streeck würde sich auf die „besonders gefährdeten Menschen“ konzentrieren

Den Fokus würde der 45-Jährige auf die vulnerablen Gruppen legen. So sollte man „besonders gefährdeten Menschen erklären, in welchen Situationen eine Maske wichtig ist und wie sie richtig getragen wird“. Zudem stellte Streeck klar: „Es kann nicht mehr unser Ziel sein, jede Infektion zu vermeiden.“

Immerhin haben die allermeisten Bürger wohl auch längst einen robusten Immunschutz gegen schwere Covid-19-Verläufe aufgebaut. Weshalb Corona-Infektionen im Winter 2022/2023 nicht mehr mit Infektionen vor einem oder zwei Jahren vergleichbar sind.

Corona-Winter im Anmarsch: Streeck rechnet mit steigenden Zahlen und erinnert an Sommerwelle

Hinsichtlich des jüngsten Sommers rechnet Streeck damit, dass es inklusive der Dunkelziffer „wohl weit mehr als eine Million Neuinfektionen pro Tag“ gegebenen haben dürfte. Das klingt nach einer immensen Zahl, die sich wohl nie nachweisen lassen wird. Da es kaum Testpflichten gab und die allermeisten Infektionen höchstens mit geringen Symptomen begleitet werden, dürften aber tatsächlich viele Fälle nie registriert werden. Gerade die Isolationspflicht könnte die Bürger davor zurückschrecken lassen, die Infektion auch zu melden, solange es zu keinen Komplikationen kommt.

Diese allein anhand der Infektionszahlen heftige Sommerwelle hat Streeck zufolge „die aktuelle Welle sicherlich ausgebremst“. Der Experte rechnet aber damit, „dass im Laufe des Herbsts die Zahlen wieder ansteigen“. Fraglich ist dann wohl nur, wie sich das auf die Belegung der Krankenhäuser und speziell der Intensivstationen auswirken wird. Und welche Prioritäten die Politik setzt. Streecks Empfehlung an die Ampel-Regierung ist jedenfalls deutlich geworden. (mg)