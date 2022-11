Streeck erwartet mehr Erkrankungen nach WM-Spielen - „Guck-Familie“ als Vorbeugung

Von: Markus Hofstetter

Der Virologe Hendrik Streeck rechnet wegen der Fußball-WM mit Effekten für das Infektionsgeschehen. Dem soll man mit Pragmatismus und Eigenverantwortung begegnen.

Bonn - Bereits im Juni hat Hendrik Streeck davor gewarnt, dass die Fußball-WM in Katar zu einem „Superspreading-Event“ in Deutschland werden kann. Nun hat der Bonner Virologe noch einmal betont, dass er einen Anstieg von Infektionserkrankungen erwartet, wenn im Winter viele Menschen gemeinsam in Innenräumen die Spiele anschauen.

„Wir können nicht mehr - wie in den vergangenen Jahren - draußen im Freien die Spiele schauen, zum Beispiel beim Public Viewing, sondern werden in Innenräumen sein“, sagte Streeck der Deutschen Presse-Agentur. Dabei sitze man eng zusammen, die Belüftung sei oft schlecht. Zudem falle die Verlagerung genau in eine Zeit, in der sowieso vermehrt Infektionen zu beobachten seien - nicht nur mit dem Coronavirus. Daher rechne er während der WM mit mehr Erkrankungen.

Der Virologe Hendrik Streeck rät beim Schauen von WM-Spielen zur Eigenverantwortung. © Rolf Vennenbernd/dpa

Allerdings rate er auch zu Pragmatismus, sollte es so kommen. „Ich glaube, dass wir damit umgehen können werden.“ Streeck verwies dabei auf die Kieler Woche und das Oktoberfest. „Bei beiden hat man danach einen Anstieg des Infektionsgeschehens gesehen“, sagte er. „Aber auch damit konnte man umgehen.“

Es gehe dann um „Eigenverantwortung“ und darum, das Bewusstsein zu schärfen. „Wenn man Husten und Schnupfen bekommt, sollte man nicht seine Oma im Altenheim besuchen“, nannte Streeck als Beispiel. Wenn man vorsichtig sein wolle, könne man sich auch eine Gruppe suchen, mit der man immer gemeinsam Fußball schaue. „Sozusagen eine ‚Guck-Familie‘“, sagte Streeck. „Das kann eindämmen, dass sich Infektionen über einen gewissen Kreis hinaus verbreiten.“

Streeck sagte auch, dass sich seine eigene Fußball-Begeisterung zwar „in Grenzen“ halte - Spiele mit deutscher Beteiligung habe er aber in der Vergangenheit geschaut. „Für mich gehören sie vom Lebensgefühl her allerdings in den Sommer. Finale und Weihnachtsmarkt - das passt irgendwie für mich nicht zusammen“, sagte er.

Die Fußball-WM 2022 in Katar wird am 20. November eröffnet. Das Finale ist am 18. Dezember.