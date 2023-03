Großer Streiktag am Montag: Wo heute gestreikt wird – und wo nicht

Von: Sandra Kathe

Die Deutsche Bahn stellt den Fernverkehr ein, viele Flughäfen haben sämtliche Flüge für heute (27. März) annulliert. Wo der Streik sich besonders bemerkbar macht.

München – Mit dem angekündigten Mega-Streik am heutigen Montag, 27. März, beginnt die letzte Woche des Monats für viele Menschen in Deutschland mit massiven Planänderungen. Fernzüge fahren landesweit nicht, an vielen Flughäfen wird ebenfalls der Betrieb eingestellt, in vielen Regionen geht auch im ÖPNV so gut wie nichts mehr. Dazu kommen weitere Auswirkungen des Streiks auf Bereiche des öffentlichen Diensts.

Insgesamt haben die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) rund 350.000 Beschäftigte in ganz Deutschland zum Streit aufgerufen. Beide Verbände streiten gerade mit Arbeitgebervereinigungen um Tarifanpassungen für zahlreiche Beschäftigte. Bei Verdi geht es in den aktuellen Tarifrunden um die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst, die EVG verhandelt aktuell mit der Bahn und 50 weiteren Unternehmen.

Deutschlandweit ist heute mit massiven Ausfällen in nahezu allen Verkehrsmitteln zu rechnen. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Einschränkungen wegen Mega-Streik im Fernverkehr: Gericht verbietet Sperrung vom Hamburger Elbtunnel

Was sich voraussichtlich am heutigen Montag, 27. März, in ganz Deutschland bemerkbar machen wird, sind Einschränkungen im Reiseverkehr, denn nicht nur die Deutsche Bahn (DB) hat angekündigt, den gesamten Fernverkehr am Montag einzustellen. Auch viele Flughäfen in Deutschland werden bestreikt. Laut einem Bericht des Kölner Express blieben von mehreren Dutzend deutschen Verkehrsflughäfen nur zwei verschont. Keinen Streikaufruf gäbe es dem Bericht zufolge einzig am Hauptstadtflughafen BER sowie dem Flughafen Münster/Osnabrück.

Gestreikt wird allerdings nicht nur im Flugverkehr und auf der Schiene: Der Streik kann durchaus auch all jene betreffen, die mit dem Auto unterwegs sind. Da die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auch für viele Beschäftigte der Autobahnbetriebsgesellschaft Autobahn GmbH zuständig ist, sind auch hier etliche Menschen zum Streik aufgerufen. Der Plan, durch eine Bestreikung des Elbtunnels eine wichtige Hauptschlagader des Hamburger Verkehrs lahmzulegen, ist nun jedoch an einer Gerichtsentscheidung gescheitert. Das Landesarbeitsgericht Hamburg hatte am Sonntag verfügt, dass durch eine Notdienstvereinbarung der Betrieb des Tunnels sichergestellt werden müsse. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Streik im Regionalverkehr: Diese Busse und Bahnen fahren heute – und diese nicht

Auch von einer Arbeitsniederlegung im Nahverkehr sowie im ÖPNV sind viele Städte und Regionen betroffen. Dabei kommt es in den verschiedenen Regionen und Bundesländern zu sehr individuellen Einschränkungen, die sogar von Stadt zu Stadt variieren können. So ist es etwa bei den größten Städten Hessens, die beide im Verkehrsverband RMV liegen. Während in Wiesbaden planmäßig der städtische Busverkehr bestreikt werden soll, fahren in Frankfurt nur Busse und womöglich auch einzelne S-Bahnen. Dafür werden die Straßen- und U-Bahnen in der Main-Metropole stillstehen. Generell gilt im Nahverkehr, dass die meisten Verbindungen im DB-Regionetz ausfallen werden, wie die Deutsche Bahn nach Ankündigung des Streiks bekannt gab.

„Wenn möglich, verschieben Sie bitte Ihre geplante Reise“: Für viele Reisende und Pendler beginnt die letzte März-Woche turbulent. Denn die Gewerkschaften Verdi und EVG haben zu einem großangelegten Warnstreik im Verkehrssektor aufgerufen. © Uwe Anspach/dpa

In vielen der größten Städte Deutschlands wurde außerdem eine Art Notfallplan angekündigt, der es Menschen zumindest in weniger enger Taktung oder mit einzelnen Arten öffentlicher Verkehrsmittel ermöglichen soll, von A nach B und damit auch trotz Streiks zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Während viele Arbeitnehmer nach der vorangeschrittenen Digitalisierung ihrer Betriebe während der Corona-Zeit von zu Hause arbeiten können, ist das vielen Beschäftigten, vor allem in besonders kritischen Bereichen wie Sicherheit, Gesundheit, Logistik oder Einzelhandel, nicht möglich.

In diesen Bundesländern wird gestreikt: Wo der ÖPNV heute vom Mega-Streik betroffen ist

Baden-Württemberg: Laut SWR trifft der Streik im öffentlichen (kommunalen) Nahverkehr in Stuttgart, Esslingen, Karlsruhe, Baden-Baden, Ulm, Freiburg, Heilbronn sowie der Region Rhein-Neckar, zu der Mannheim und Heidelberg zählen. Konstanz soll nicht betroffen sein.

Laut SWR trifft der Streik im öffentlichen (kommunalen) Nahverkehr in Stuttgart, Esslingen, Karlsruhe, Baden-Baden, Ulm, Freiburg, Heilbronn sowie der Region Rhein-Neckar, zu der Mannheim und Heidelberg zählen. Konstanz soll nicht betroffen sein. Bayern: Streiks sind angekündigt für die Nahverkehrsbetriebe in Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Würzburg, Schweinfurt, Bamberg, Bayreuth, Fürth, Erlangen, Ingolstadt, Passau und Landshut. In München wird ebenfalls gestreikt, die MVG hat allerdings Notfallpläne für Bus, Tram und U-Bahn angekündigt.

Streiks sind angekündigt für die Nahverkehrsbetriebe in Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Würzburg, Schweinfurt, Bamberg, Bayreuth, Fürth, Erlangen, Ingolstadt, Passau und Landshut. In München wird ebenfalls gestreikt, die MVG hat allerdings Notfallpläne für Bus, Tram und U-Bahn angekündigt. Berlin und Brandenburg: Während die Berliner S-Bahn sowie sämtliche Regionalzüge der Deutschen Bahn ausfallen, sollen die Angebote der BVG im Berliner Stadtgebiet (also U-Bahn, Bus und Tram) laut rbb planmäßig fahren. Im Brandenburger Nahverkehr streiken private Anbieter wie die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) sowie die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) zwar nicht selbst, rechnen aber mit Problemen durch den Ausfall von Bahn-Personal. Deshalb hat die ODEG bereits im Vorfeld die Aussetzung ihres Betriebs angekündigt

Während die Berliner S-Bahn sowie sämtliche Regionalzüge der Deutschen Bahn ausfallen, sollen die Angebote der BVG im Berliner Stadtgebiet (also U-Bahn, Bus und Tram) laut rbb planmäßig fahren. Im Brandenburger Nahverkehr streiken private Anbieter wie die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) sowie die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) zwar nicht selbst, rechnen aber mit Problemen durch den Ausfall von Bahn-Personal. Deshalb hat die ODEG bereits im Vorfeld die Aussetzung ihres Betriebs angekündigt Bremen: Im Bremer Stadtverkehr fallen alle BSAG-Busse und -Bahnen aus. Die Nordwestbahn wird nicht bestreikt, rechnet aber mit Problemen durch Ausfall von Fahrdienstleitern der Bahn. In Bremerhaven sollen die städtischen Busse fahren.

Im Bremer Stadtverkehr fallen alle BSAG-Busse und -Bahnen aus. Die Nordwestbahn wird nicht bestreikt, rechnet aber mit Problemen durch Ausfall von Fahrdienstleitern der Bahn. In Bremerhaven sollen die städtischen Busse fahren. Hamburg: In Hamburg verkehren nach Angaben des NDR Busse und Hochbahnen nach Plan, einige Buslinien schaffen sogar Ersatzangebote für mögliche Ausfälle. Regionalverkehr und S-Bahnen verkehren nicht. Auch auf Metronom- und Nordbahn-Strecken kann es zu Problemen kommen.

In Hamburg verkehren nach Angaben des NDR Busse und Hochbahnen nach Plan, einige Buslinien schaffen sogar Ersatzangebote für mögliche Ausfälle. Regionalverkehr und S-Bahnen verkehren nicht. Auch auf Metronom- und Nordbahn-Strecken kann es zu Problemen kommen. Hessen: Wie die dpa berichtet, gibt es in Hessen große regionale Unterschiede. Während bei den städtischen Bussen und Straßenbahnen in Kassel, den städtischen Busse in Wiesbaden sowie Straßen- und U-Bahnen in Frankfurt Streiks angekündigt sind, könnten in anderen hessischen Regionen voraussichtlich kaum Auswirkungen im kommunalen Nahverkehr spürbar sein.

Wie die dpa berichtet, gibt es in Hessen große regionale Unterschiede. Während bei den städtischen Bussen und Straßenbahnen in Kassel, den städtischen Busse in Wiesbaden sowie Straßen- und U-Bahnen in Frankfurt Streiks angekündigt sind, könnten in anderen hessischen Regionen voraussichtlich kaum Auswirkungen im kommunalen Nahverkehr spürbar sein. Mecklenburg-Vorpommern: Neben Zügen der Deutschen Bahn werden auch die Linien von ODEG und UBB nicht bedient. Auch die Rostocker S-Bahn könnte laut NDR von Streikauswirkungen betroffen sein.

Neben Zügen der Deutschen Bahn werden auch die Linien von ODEG und UBB nicht bedient. Auch die Rostocker S-Bahn könnte laut NDR von Streikauswirkungen betroffen sein. Niedersachsen: Auf den Linien von Metronom und Nordbahn kann es wegen Ausfall von Bahnpersonal zu Problemen kommen. Auch die Nordwestbahn rechnet mit Einschränkungen. Städtische Buslinien fahren etwa in Verden, Oldenburg oder Delmenhorst.

Auf den Linien von Metronom und Nordbahn kann es wegen Ausfall von Bahnpersonal zu Problemen kommen. Auch die Nordwestbahn rechnet mit Einschränkungen. Städtische Buslinien fahren etwa in Verden, Oldenburg oder Delmenhorst. Nordrhein-Westfalen: Laut Angaben des WDR fallen Busse und Bahnen im gesamten Bundesland nahezu ausnahmslos aus. In Köln sollen einzig die Busfahrten stattfinden, die regulär von Subunternehmern bedient werden. In vielen anderen Großstädten, auch im Ruhrgebiet, bieten einzelne private Verkehrsunternehmen Fahrten an.

Laut Angaben des WDR fallen Busse und Bahnen im gesamten Bundesland nahezu ausnahmslos aus. In Köln sollen einzig die Busfahrten stattfinden, die regulär von Subunternehmern bedient werden. In vielen anderen Großstädten, auch im Ruhrgebiet, bieten einzelne private Verkehrsunternehmen Fahrten an. Rheinland-Pfalz: Neben den S-Bahnen im Rhein-Main-Verkehrsverbund und der S-Bahn Rhein-Neckar fallen laut SWR auch die Stadtbusse in Kaiserslautern, Pirmasens, Mainz und Ludwigshafen aus.

Neben den S-Bahnen im Rhein-Main-Verkehrsverbund und der S-Bahn Rhein-Neckar fallen laut SWR auch die Stadtbusse in Kaiserslautern, Pirmasens, Mainz und Ludwigshafen aus. Saarland: Die Busverbindungen im Saarland sollen laut SR vom Streik nicht betroffen sein, wohl aber die Verbindungen der Saarbahn.

Die Busverbindungen im Saarland sollen laut SR vom Streik nicht betroffen sein, wohl aber die Verbindungen der Saarbahn. Sachsen-Anhalt: Neben ausfallenden Regionalbahnverbindungen rechnen laut MDR auch die privaten Bahnbetreiber Abellio und ODEG wegen ausfallenden Bahnbeschäftigten mit Problemen.

Neben ausfallenden Regionalbahnverbindungen rechnen laut MDR auch die privaten Bahnbetreiber Abellio und ODEG wegen ausfallenden Bahnbeschäftigten mit Problemen. Sachsen: Bestreikt werden die Verkehrsbetriebe in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau und Plauen. Auch Länderbahn und Mitteldeutsche Regiobahn warnen vor Problemen.

Bestreikt werden die Verkehrsbetriebe in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau und Plauen. Auch Länderbahn und Mitteldeutsche Regiobahn warnen vor Problemen. Schleswig-Holstein: Neben den Regionalzügen der Bahn sind laut NDR auch die AKN-Linien vom Streik betroffen. Der Anbieter erixx streikt nicht, rechnet aber mit Problemen durch streikende Fahrdienstleiter der Bahn. Auch der Autozug nach Sylt wird nicht direkt bestreikt.

Neben den Regionalzügen der Bahn sind laut NDR auch die AKN-Linien vom Streik betroffen. Der Anbieter erixx streikt nicht, rechnet aber mit Problemen durch streikende Fahrdienstleiter der Bahn. Auch der Autozug nach Sylt wird nicht direkt bestreikt. Thüringen: Neben den Regionallinien von DB ist auch die Südthüringen-Bahn vom Streik betroffen. Auch Abellio kündigt an, dass es zu Ausfällen kommen kann. Der Busverkehr soll vom Streik jedoch größtenteils unberührt bleiben.

Streik am 27. März: Auch Abläufe in Häfen und auf Wasserstraßen betroffen

Ebenfalls vom Streik betroffen sind laut Agenturberichten die Betreiber von Wasserstraßen und Häfen. So streiken laut einem Bericht der dpa auch die Lotsenversetzer am Hamburger Hafen, die für den Transport der Hafenlotsen zuständig sind. Ohne die Schiffsroutenexperten dürfen große Schiffe die Elbe sowie zahlreiche Hafen- und Mündungsgebiete nicht befahren. Auch in anderen Bereichen des öffentlichen Diensts, etwa Kitas, Stadt- und Kreisverwaltungen sowie bei der kommunalen Müllabfuhr kann es deutschlandweit zu Streiks kommen.

Der Streik beginnt bereits in der Nacht zum Montag, 27. März, und soll vielerorts bis Betriebsschluss, also gute 24 Stunden andauern. Mit den Warnstreiks wollen die Gewerkschaft Verdi und EVG den Druck in den aktuellen Tarifrunden erhöhen. Unter angespannten Vorzeichen treffen am Montag in Potsdam Verdi und der Beamtenbund dbb erneut auf die Kommunen und den Bund. Hier beginnt die dritte Verhandlungsrunde für 2,5 Millionen Beschäftigte. Beide Seiten sind noch weit voneinander entfernt, laut Fachleuten könnte es aber auch bald zu einer Einigung kommen. Die EVG will ab Mitte der Woche weiter mit verschiedenen Bahnunternehmen verhandeln. (saka mit dpa/AFP)